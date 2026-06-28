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Klempíř nie je sám: Vypískali a z pódia vyhnali preč aj MACINKU, nahnevaný a šokovaný minister, vy ste sa ZBLÁZNILI!

Macinka povedal ľuďom, že sa zbláznili a spolitizovali si festival.
Macinka povedal ľuďom, že sa zbláznili a spolitizovali si festival. (Zdroj: TASR/Slavomír Gregorík, X/Barbora Mercury)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

STRÁŽNICE - Medzinárodný folklórny festival v českej Strážnici zažil ďalší búrlivý moment. Po piatkovom vypískaní ministra kultúry Ota Klempířa sa v sobotu terčom protestov a výsmechu stal aj minister zahraničných vecí Petr Macinka. Návštevníci mu nedovolili dokončiť príhovor a z amfiteátra sa ozývalo hlasné pískanie aj pokriky "Vypadni!".

Napätá atmosféra zavládla počas finále súťaže verbírov, ktoré nečakane prerušil príchod ministra zahraničných vecí Petra Macinku. Politik sa prihovoril zaplnenému amfiteátru slovami, že návštevníci môžu zopakovať reakciu z predchádzajúceho dňa, keď vypískali ministra kultúry Otu Klempířa. Už v čase, kedy držal mikrofón, bolo publikum pomerne podráždené.

"Dve minúty na mňa bučte, ale potom ma nechajte niečo povedať," vyzval prítomných. Dav však jeho prosbu nevypočul a pískanie neutíchalo.

Celý incident z rôznych kamerových uhlov na sociálnu sieť X nastrihala a zdieľala na svoj účet Barbora Mercury:

Moderátor sa snažil situáciu upokojiť

Do situácie sa pokúsil zasiahnuť aj moderátor podujatia, ktorý požiadal návštevníkov, aby dali ministrovi priestor na vyjadrenie. Macinka následne opakovane žiadal publikum o niekoľko viet.

"Dámy a páni, umožnite mi povedať päť viet. Nebojím sa tu byť, ani som tu nemusel byť, ale chcem vám niečo povedať," vyhlásil minister.

Napriek výzvam sa z publika naďalej ozývali opakované pokriky "Vypadni!“ a hlasné pískanie.

Ponižujúca HANBA pre ministra: Na folklórnom festivale ho otvorene a nahlas VYPÍSKALI! Prečítajte si tiež

Ponižujúca HANBA pre ministra: Na folklórnom festivale ho otvorene a nahlas VYPÍSKALI!

Celá situácia má taký medzinárodný presah, že sa nakamerovaný incident z iného a vzdialenejšieho miesta ocitol aj na satirickej stránke Zomri:

 
 

Macinka sa následne pokúsil situáciu odľahčiť slovami, že nadávať na politikov je český folklór. Ani tento výrok však publikum neupokojil. Minister následne obvinil návštevníkov, že z folklórneho podujatia robia politický festival.

"Vy ani neviete, čo robíte. Robíte z toho politický festival. Ničíte si vlastný festival," odkázal rozhorčenému davu.

Vy ste sa zbláznili, odkázal divákom na záver

Vo svojom vystúpení spomenul aj svojich rodičov, ktorí vraj pôsobili vo folklórnych súboroch Břeclavan a Podlužan. Priestor na dokončenie príhovoru však nedostal. "No dobre, už idem, už idem, ano? Ale nebojím sa. A vy ste sa zbláznili! Nepolitizujte si svoj festival. Dovidenia," skončil vypískaný Macinka a ponížene odišiel z pódia.

Viac o téme: Minister zahraničných vecíFestivalMinisterPetr MacinkaOto KlempířStrážnice
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