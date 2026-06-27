Čo jesť v horúčavách? Lekár ukázal ideálny letný jedálniček

MARTIN - Vysoké teploty by mala sprevádzať i úprava jedálnička. Ľudia by sa mali počas vysokých teplôt vyhýbať veľkým, mastným porciám jedál na noc i tvrdému alkoholu. Pomôcť s hydratáciou môže i domáci izotonický nápoj v podobe vody s cukrom a soľou. Upozornil na to primár I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) Juraj Krivuš vo videu na sociálnej sieti.
Ťažké jedlá v horúčavách škodia telu
„Keď vonku padajú teplotné rekordy, najhoršie, čo môžu ľudia pre svoje zdravie urobiť, je dať si ťažké a tučné jedlá. Tie v tele zapnú kúrenie a termoregulácia dostane facku,“ zdôraznil Krivuš. Odporučil, aby ľudia vymenili ťažké jedlá za melón, uhorky alebo paradajky, ktoré obsahujú viac ako 90 percent vody a zabezpečia telu hydratáciu.
„Pri extrémnom potení čistá voda nestačí, ľudia strácajú elektrolyty a riskujú kolaps,“ upozornil lekár. Tekutiny si môžu ľudia podľa neho doplniť vodou s cukrom a soľou. „Tento domáci izotonický nápoj okamžite doplní sodík a hydratuje rýchlejšie. Potrebná je na neho štvrtina čajovej lyžičky soli, dve čajové lyžičky cukru a liter vody,“ priblížil.
Raňajky a desiata pre horúce dni
UNM zverejnila na sociálnej sieti i vzorový letný jedálniček podľa primára. Na raňajky odporúča zjesť grécky jogurt alebo kefír s čerstvým ovocím (melón, čučoriedky) a lyžicou medu, tiež celozrnný chlieb s avokádom. Na desiatu plátky uhorky a cherry paradajky so štipkou morskej soli na doplnenie sodíka.
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Obed a večera pre lepšiu hydratáciu
Obed môže zahŕňať studenú paradajkovú polievku, ktorá je plná elektrolytov, studený šalát s listovou zeleninou, grilovaným kuracím mäsom a olivovým olejom. Na olovrant lekár odporúča čerstvý vodový melón a hrsť nesolených orechov, na večeru grilovanú rybu - lososa alebo pstruha s citrónom, zeleninové ratatouille a kuskus.