Známa moderátorka zmenená na nespoznanie: Dokonalá premena, ktorá vyráža dych... Ako živá BARBIE!

BRATISLAVA - Slovenská moderátorka Mária Zelinová opäť zaujala! Na najnovších záberoch sa ukázala v letnom štýle, ktorý okamžite pripomenul ikonickú Barbie. Výrazný look, dlhé blond vlasy a sebavedomé pózy spôsobili veľký ohlas.
Moderátorka Mária Zelinová sa na sociálnej sieti ukázala v letnom looku, ktorý pôsobí výrazne odlišne od jej bežných verejných vystúpení. Na zrkadlových záberoch zaujala najmä svojím celkovým stylingom, ktorý podčiarkol jej dlhé blond vlasy a upravený vzhľad.
Fotografie zachytávajú uvoľnenú dovolenkovú atmosféru, v ktorej si dopriala oddych a zároveň sa podelila o momenty zo svojho súkromia. Celkový vizuál pôsobí výrazne „Barbie“ dojmom, čo je prvé, čo si pri pohľade na zábery mnohých napadne.
Moderátorka tak opäť ukázala, že vie zaujať nielen na obrazovkách, ale aj na sociálnych sieťach, kde pravidelne prezentuje rôzne podoby svojho štýlu a imidžu.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%