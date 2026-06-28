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Zábava pri balete: VIDEO Balet Rómeo a Júlia mal nečakanú hviezdu! Kocúra a ani netancoval

Kocúr ukradol všetkým pozornosť.
Kocúr ukradol všetkým pozornosť. (Zdroj: X/Reuters, screenshot)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

IZMIR - Diváci prišli do divadla na slávny príbeh tragickej lásky. Domov si však odniesli spomienku na úplne iného „umelca“. Počas baletného predstavenia Rómea a Júlie totiž na javisko vkročil ryšavý kocúr, ktorý si okamžite získal pozornosť publika.

Klasické baletné predstavenia bývajú starostlivo nacvičené do posledného detailu. Na jednom z vystúpení v tureckom Izmire sa však objavil účinkujúci, ktorého meno v programe rozhodne nefigurovalo.

Počas predstavenia baletu Rómeo a Júlia v podaní ruského súboru sa na javisku nečakane objavil ryšavý kocúr. A hoci nemal žiadnu rolu ani choreografiu, napokon sa stal najväčšou hviezdou večera.

Na scénu prišiel v najdramatickejšom momente

Nezvaný štvornohý návštevník si svoj vstup načasoval takmer dokonale. Objavil sa až v samotnom závere predstavenia, keď sa dej blížil k tragickému finále. Na javisku ležal bezvládny Rómeo, nad ktorým smútila Júlia.

Práve v tej chvíli si kocúr vykračoval medzi kulisami a bez najmenších obáv sa usadil priamo vedľa hlavného hrdinu.

Rozhodol sa zachrániť Rómea

Zdalo sa, že mačka nebola spokojná s tragickým koncom slávneho príbehu. Najskôr sa pohodlne uložila pri ležiacom hercovi a následne sa začala zaujímať o jeho vlasy. Opatrne do nich štuchala a skúmala ich, akoby sa snažila zistiť, prečo muž nereaguje.

Keď Júlia neskôr Rómea mierne potiahla po javisku, kocúr na okamih vyzeral zmätene. Namiesto ústupu však okamžite zareagoval po svojom.

Skúsil ešte posledný trik

Ako zachytili zábery agentúry Reuters, ryšavý návštevník sa následne vrhol na Rómeovu ruku a jemne do nej zaťal labku.

Podľa pobavených divákov to vyzeralo, akoby sa zo všetkých síl snažil tragického hrdinu prebudiť k životu. Ani tento pokus však nepriniesol úspech.

Keď umelci nestačia, treba odísť

Po niekoľkých neúspešných pokusoch zrejme dospel k záveru, že jeho snaha nemá význam.

Pokojne sa preto vzdialil od centra diania, vyskočil na neďalekú rekvizitu a usadil sa na nej ako skutočný pán javiska.

Počas celého incidentu zostali tanečníci profesionálni a pokračovali vo vystúpení bez jediného zaváhania.

Publikum si získal okamžite

Video s nečakaným hosťom sa začalo šíriť sociálnymi sieťami a pobavilo tisíce ľudí. Mnohí komentujúci sa zhodli, že práve ryšavý kocúr podal najpamätnejší výkon večera.

Hoci sa Shakespeare o podobnom zvrate vo svojej hre nikdy nezmienil, publikum v Izmire dostalo bonusovú scénu, na ktorú len tak nezabudne.

Viac o téme: KocúrBaletRómeo a JúliaIzmir
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