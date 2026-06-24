Fujimoriová má v Peru nedostihnuteľný náskok a je blízko víťazstva

LIMA - V druhom kole prezidentských volieb v Peru získala v utorok konzervatívna kandidátka Keiko Fujimoriová po sčítaní väčšiny hlasov nedostihnuteľný náskok pred svojim súperom. Uviedol to Národný úrad pre volebné procesy (ONPE), informuje o tom agentúra AFP.
Po sčítaní 99,86 percent odovzdaných hlasov má Fujimoriová 50,12 percenta hlasov. Predstavuje to náskok o niečo viac ako 43.000 hlasov pred jej ľavicovým súperom Robertom Sánchezom a na spočítanie zostáva už len približne 39.300 hlasov. Sánchez už vyhlásil, že neuzná víťazstvo Fujimoriovej a poukázal na administratívne nezrovnalosti pri spracovaní 300.000 hlasovacích lístkov zo zahraničia.
Fujimoriovú podporila veľká časť zahraničných voličov, najmä v Spojených štátoch či Japonsku. Jej strana medzičasom uviedla, že s oficiálnym vyhlásením víťazstva počká do ukončenia sčítavania hlasov. Fujimoriová sa do druhého kola prezidentských volieb dostala už štvrtýkrát po sebe a posledné dvojo volieb prehrala len o zlomky percent. V roku 2021 ju porazil Pedro Castillo približne o 45.000 hlasov.
Mnohí voliči dúfajú, že voľby ukončia obdobie politického chaosu, ktorý viedol k väzneniu, zosadeniu a odvolaniu niekoľkých prezidentov - nový prezident bude v poradí deviaty za posledných desať rokov. Krajina je však hlboko rozdelená medzi husto obývané pobrežie a vidiecky a domorodý juh. Novozvolený prezident do úradu nastúpi 28. júla na päť rokov.