Slovensku dochádza pitná voda: Obce bijú na poplach, ľudia napriek zákazom plnia bazény

BRATISLAVA - Slovensko opäť zasiahla vlna extrémneho sucha a pretrvávajúcich tropických horúčav, čo si začína vyberať vážnu daň na zásobovaní obyvateľstva. Prvé obce a mestá naprieč krajinou už oficiálne hlásia kritický nedostatok pitnej vody. Hoci vodohospodári aj samosprávy naliehavo apelujú na občanov, aby začali vodou okamžite šetriť, realita na mnohých miestach je presne opačná.
Slovensko nezažilo výdatnejší plošný dážď už približne dva týždne. Odvtedy sa objavujú len letné búrky. Tie však kvôli svojej prívalovej a lokálnej povahe nedokážu vysušenú pôdu zachrániť. Voda nestíha vsakovať do hĺbky, rýchlo odteká do potokov a kanalizácie, pričom o pár kilometrov ďalej nespadne ani kvapka.
Situácia je alarmujúca napríklad v obci Prenčov v okrese Banská Štiavnica, kde objem vody pre verejný vodovod dosiahol svoje historické minimum. Starosta vyzval ľudí, aby upustili od napúšťania bazénov či zalievania trávnikov. Miestni však výzvu odignorovali a spotreba vody v obci po zverejnení oznamu ešte stúpla, čo samospráve výrazne skomplikovalo situáciu.
Trenčiansky kraj v problémoch, Handlová hrozí reguláciou
Mimoriadne vážna situácia je aj v Trenčianskom kraji, kde Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK) zaznamenali drastický pokles výdatnosti vodných zdrojov. Vodári preto pristúpili k radikálnemu kroku a vydali prísne dočasné obmedzenie používania pitnej vody na iné účely, než je bežný chod domácností. Opatrenie sa priamo týka obyvateľov v obciach Melčice-Lieskové, Drietoma, Beckov, Haluzice, Dolná Poruba a Lubina.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (StVPS) hlási výrazný úbytok vody vo vodojemoch pre mesto Handlová a jej mestskú časť Nová Lehota. Vodárne tu zaznamenali nadmerný odber a vydali tvrdé varovanie – ak ľudia neprestanú zalievať záhrady, umývať autá a plniť bazény, spoločnosť bude nútená dodávky pitnej vody začať regulovať.
Ešte o krok ďalej musela zájsť obec Trnavá Hora. V jej hornej časti klesla hladina vody v zdrojoch na absolútne minimum. Situácia zašla tak ďaleko, že samospráva musela začať vodu do obecného vodojemu navážať prostredníctvom cisterien. „Ak miniete vodu na polievanie, niekto iný si nebude môcť napustiť ani pohár na pitie. Voda je momentálne vzácny zdroj, ktorý musíme udržať pre základné životné potreby, varenie a hygienu nás všetkých,“ apeluje obec na solidaritu medzi susedmi.
Predpovede meteorológov na najbližšie dni optimizmus neprinášajú. Slovensko čaká silná a dlhotrvajúca vlna horúčav, ktorá potrvá minimálne do začiatku júla.
Tipy, ako môže každá domácnosť okamžite pomôcť:
- Skrátiť čas sprchovania na nevyhnutné minimum.
- Nenechávať tiecť vodu pri čistení zubov alebo holení.
- Práčku a umývačku riadu zapínať až vtedy, keď sú úplne plné.
- Zachytávať vodu z umývania ovocia a zeleniny a použiť ju neskôr.
- Dôsledne skontrolovať vodovodné prípojky, opraviť kvapkajúce kohútiky a pretekajúce toalety, aby sa zamedzilo skrytým únikom.