17 rokov od smrti Michaela Jacksona: Pohľad na posledné chvíle kráľa popu!

LOS ANGELES - Presne pred 17 rokmi, 25. júna 2009, zasiahla svet hudby správa o smrti Michaela Jacksona. Kráľ popu odišiel vo veku 50 rokov len niekoľko týždňov pred plánovaným návratom na koncertné pódiá.
Dnes, 25. júna, si fanúšikovia po celom svete pripomínajú jedno z najsmutnejších výročí v dejinách populárnej hudby. Presne pred 17 rokmi, v roku 2009, navždy odišiel Michael Jackson, umelec, ktorého vplyv na hudbu, tanec a popkultúru prekročil hranice generácií aj kontinentov. Jeho smrť prišla v čase, keď sa zdalo, že stojí na prahu veľkého návratu. Po rokoch mimo koncertných pódií intenzívne pripravoval sériu vystúpení pod názvom This Is It, ktorá mala odštartovať v londýnskej O2 Arene.
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Oznámenie návratového turné vyvolalo obrovský záujem a vstupenky sa vypredávali rekordnou rýchlosťou. Fanúšikovia verili, že sa opäť dočkajú energie, charizmy a nezameniteľných vystúpení muža, ktorý zmenil podobu modernej hudby. Jackson dlhodobo bojoval s nespavosťou. V snahe dopriať si odpočinok sa obrátil na svojho osobného lekára Conrada Murrayho, ktorý mu podával lieky vrátane Propofolu – silného anestetika určeného predovšetkým na použitie v nemocničnom prostredí pod prísnym dohľadom zdravotníkov.
Osudné ráno 25. júna 2009 dostal Michael Jackson ďalšiu dávku tejto látky. Namiesto vytúženého odpočinku však prišla tragédia. Spevák prestal dýchať a jeho srdce sa zastavilo. Nasledovali zúfalé pokusy o záchranu života, ktoré však neboli úspešné. Neskôr vyvolalo veľké otázniky aj konanie lekára po tom, čo Jackson upadol do bezvedomia. Kritici a vyšetrovatelia upozorňovali na viacero pochybení vrátane oneskoreného privolania záchrannej služby. Práve tieto okolnosti sa stali jednou z hlavných tém následného vyšetrovania.
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Po prevoze do nemocnice v Los Angeles lekári definitívne konštatovali smrť. Správa sa okamžite rozšírila po celom svete. Milióny ľudí sledovali mimoriadne spravodajstvo, fanúšikovia sa spontánne zhromažďovali pred jeho domom, nemocnicou aj na miestach spojených s jeho kariérou. Hudobný svet prišiel o jednu zo svojich najväčších ikon. Vyšetrovanie následne ukázalo, že príčinou smrti bola akútna intoxikácia Propofolom.
V Jacksonovom organizme sa našli aj ďalšie lieky vrátane sedatív Lorazepam a Midazolam, ako aj Diazepam, Lidokaín a Efedrín. Práve kombinácia týchto látok zohrala významnú úlohu pri tragickom výsledku. Smrť Michaela Jacksona bola napokon podľa denníka The New York Times oficiálne označená za zabitie. Lekár Conrad Murray bol uznaný vinným z neúmyselného zabitia, pričom súd dospel k záveru, že jeho konanie predstavovalo trestnú nedbanlivosť. Ani po sedemnástich rokoch záujem o Michaela Jacksona neutícha.
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