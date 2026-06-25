Hororový nález v byte ošetrovateľa: Muž kradol telá z cintorínov na Slovensku, potom ich jedol!

BUDAPEŠŤ - Maďarská polícia zadržala 30-ročného muža, ktorý vo svojom byte schovával desivú zbierku ľudských ostatkov. Podľa vyšetrovateľov ich získaval z opustených cintorínov na území Maďarska aj Slovenska, no k zakázanému „materiálu“ mal prístup aj priamo vo svojom zamestnaní v nemocnici. Šokujúce vyvrcholenie priniesol samotný výsluch, pri ktorom sa mladý muž bez obalu priznal k odpudivým rituálom.
K zatknutiu došlo po tom, čo muži zákona dostali tip, že muž pracujúci ako ošetrovateľ zhromažďuje ľudské pozostatky nielen doma, ale aj na svojom pracovisku. Polícia zadržanému okamžite voči nemu vzniesla obvinenie z nezákonného nakladania s ľudskými telami.
Páchateľ sa vyšetrovateľom ku všetkému priznal a svoje bizarné správanie odôvodnil tým, že ho časti ľudských tiel nesmierne priťahujú. To však nebolo všetko. Šokovaným policajtom bez mučenia opísal, že z ukradnutých pozostatkov si doma pripravoval jedlo, ktoré následne konzumoval.
Srdce v pohári, kosti v kufri a stiahnutá tvár z kože
Keď kriminalisti vstúpili do ošetrovateľovho bytu, naskytol sa im pohľad, na ktorý do konca života nezabudnú. Počas domovej prehliadky zaistili hneď niekoľko lebiek, celú dolnú časť nohy a ruku a kufor plný ďalších ľudských kostí Medzi najbizarnejšie nálezy patrila zrekonštruovaná ľudská tvár vytvorená priamo z kože. Okrem toho našli zaváraninový pohár, v ktorom bolo naložené srdce. Polícia v tomto prípade momentálne čaká na výsledky expertízy, ktorá musí určiť, či ide o orgán človeka alebo zvieraťa.
Policajti okrem biologického materiálu zaistili aj kompletnú elektroniku podozrivého. Vyšetrovatelia zhabali jeho počítač, notebooky, tablety, mobilné telefóny, ako aj SIM a dátové karty, ktoré podrobia podrobnej analýze. Všetky nájdené časti tiel teraz prevezmú do rúk súdni znalci. Ich hlavnou úlohou bude identifikovať pôvod kostí a tkanív a zistiť, z ktorých konkrétnych hrobov na Slovensku a v Maďarsku pochádzajú.
Agentúra AP s odvolaním sa na policajné vyhlásenie dodala, že po určení identity a pôvodu všetkých zaistených pozostatkov sa rozsah obvinení voči zvrátenému ošetrovateľovi s vysokou pravdepodobnosťou rozšíri o ďalšie závažné trestné činy.