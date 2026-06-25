Šteklivé tajomstvo odhalené: Bill Gates priznal mená mileniek, ktorými ho mal Epstein vydierať!

USA - Jeden z najbohatších mužov sveta sa ocitol v centre ďalšieho škandálu. Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates (70) počas uzavretého vypočúvania pred americkým Kongresom priznal, že počas manželstva s bývalou manželkou Melinda French Gates udržiaval mimomanželské vzťahy až s tromi ženami.
Minulosť ho dobehla! Šokujúce priznanie zaznelo v rámci vyšetrovania kontaktov medzi Gatesom a zosnulým finančníkom Jeffreym Epsteinom, ktorý bol v roku 2019 nájdený mŕtvy vo väzenskej cele.
Tri ženy, tri aféry
Gates pred členmi Výboru pre dohľad Snemovne reprezentantov otvorene priznal, že počas manželstva podviedol svoju manželku s tromi ženami. Medzi nimi bola ruská hráčka bridžu Mila Antonova, o ktorej sa písalo už v roku 2023. Druhou ženou mala byť jadrová vedkyňa Karima Nigmatulina. Tretím menom, ktoré miliardár po prvýkrát verejne odhalil, bola lekárka Alice Jacobs Nesselrodtová, s ktorou sa zoznámil ešte pred rokom 2010 na odbornej konferencii.
„Po tomto období som sa dozvedel, že Epstein získal citlivé informácie o mojom osobnom živote vrátane faktu, že som bol neverný vo svojom manželstve. Tieto aféry nemali nič spoločné s mojimi kontaktmi s Epsteinom, ale boli bolestivé pre moju rodinu,“ priznal Gates.
Vydieranie v pozadí?
Najväčšiu pozornosť však vzbudili jeho slová o tom, že Epstein sa údajne pokúšal využiť informácie o jeho neverách na to, aby si udržal vplyv. Podľa Gatesa sa ho zosnulý finančník snažil prinútiť obnoviť kontakty a spoluprácu. „Nepodarilo sa mu to, ale ukazuje to, akými spôsobmi sa snažil využiť naše stretnutia na presadzovanie vlastných záujmov. Nikdy som sa s Epsteinom nemal stretnúť,“ vyhlásil miliardár.
Počas vypočúvania tiež naznačil, že Epstein mohol dokonca uvažovať o vydieraní. „Nikdy ma nevydieral, ale keď sa dnes pozerám na tie e-maily, existuje vážna pravdepodobnosť, že o vydieraní uvažoval,“ uviedol.
Choroba, ktorú vraj nikdy nemal
Do celej kauzy sa zamotali aj staré e-maily, ktoré nedávno zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti. V nich Epstein tvrdil, že Gates sa mal nakaziť pohlavne prenosnou chorobou od „ruských dievčat“ a následne hľadal spôsob, ako to zatajiť pred manželkou.
Gates tieto tvrdenia označil za úplný výmysel. Pripustil však, že v minulosti mohol mať obavy, či sa nenakazil, čo sa podľa neho časom prekrútilo na fámu, že chorobu skutočne mal.
Ostrov smrti vraj nikdy nenavštívil
Miliardár zároveň dôrazne odmietol akékoľvek spojenie s Epsteinovými zločinmi. „Nikdy som nevidel ani nemal náznak, že by sa Epstein dopúšťal pokračujúcej trestnej činnosti,“ povedal. Rovnako tvrdí, že nikdy nebol na neslávne známom Epsteinovom ostrove, jeho ranči ani vo floridskom sídle.
„Nikdy som nikomu neublížil,“ zdôraznil. Priznal však, že je možné, že sa počas niektorých stretnutí nachádzal v blízkosti Epsteinových obetí, hoci s nimi vraj nikdy priamo nekomunikoval.
Nový vzťah
Priznania prichádzajú päť rokov po jednom z najsledovanejších rozvodov planéty. Gates a Melinda oznámili koniec svojho 27-ročného manželstva v roku 2021. Neskôr sama Melinda priznala, že kontakty jej bývalého manžela s Epsteinom patrili medzi faktory, ktoré vážne narušili ich vzťah. Dnes je Gates vo vzťahu s podnikateľkou Paulou Hurdovou, ktorá ho podľa amerických médií podporovala aj počas nedávnych verejných vystúpení súvisiacich s kauzou.