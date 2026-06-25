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Známa misska si rypla do žien na zoznamkách: Pozitívne hlášky? Podľa nej varovný signál!

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(Zdroj: Jan Zemiar)
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BRATISLAVA - Bývalá misska Lucia Slaninková sa pustila do témy partnerských profilov. Otvorene priznala, že ľudia, ktorí sa prezentujú heslami o láske, pozitívnej energii a dobrote, v nej často vyvolávajú skôr opačný dojem.

Lucia Slaninková, 1. vicemiss Universe SR 2013, zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti názor, s ktorým sa podľa vlastných slov možno mnohí nestotožnia. „Niektoré ste také zlé inak, kde sa to vo vás berie,“ napísala na úvod svojho odkazu adresovaného ženám.

Následne sa oprela do profilov plných motivačných a pozitívnych sloganov. Ako príklad uviedla frázy typu „spread love“, „good vibes only“, „be kind to everyone“ či „positive energy“. Práve pri ľuďoch, ktorí sa takto prezentujú, má podľa vlastných skúseností najväčší pozor. „Po mojich skúsenostiach už viem, že také sú najhoršie,“ napísala bez okolkov Slaninková, ktorá v minulosti randila s hokejistom Tomášom Tatarom. Situáciu prirovnala ku kaprovi na profilovej fotografii u mužov, ktorý je podľa nej takisto istým stereotypným varovným signálom.

Vyjadrenie Lucii Slaninkovej k ženám na zoznamkách.
Zobraziť galériu (27)
Vyjadrenie Lucii Slaninkovej k ženám na zoznamkách.  (Zdroj: Instagram)

Slaninková zároveň priznala, že jej názor môže vyvolať polemiku. „Som ready sa dnes hádať,“ odkázala fanúšikom s úsmevom. Otázkou zostáva, či ide len o osobnú skúsenosť známej influencerky, alebo sa pod jej slovami nájde viac ľudí, ktorí za prehnane pozitívnym online imidžom vidia niečo úplne iné.

Viac o téme: MissLucia SlaninkováZoznamka
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