MIMORIADNE Hrôza vo Venezuele! Krajinu zasiahli dve silné zemetrasenia, obetí môže byť do 100-tisíc

CARACAS - Venezuelu zasiahli krátko po sebe dve silné zemetrasenia, informovala agentúra AP s odvolaním sa na Americkú geologickú službu (USGS). V Caracase sa zrútili niektoré domy. USGS odhaduje, že katastrofa si vyžiadala mnoho obetí a rozsiahle materiálne škody. Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová v krajine vyhlásila stav núdze.
Prvé zemetrasenie o sile 7,2 stupňa malo epicentrum asi 28 kilometrov na západ od mesta Morón a jeho ohnisko bolo v 13-kilometrovej hĺbke. Krátko nato USGS ohlásila otrasy o sile 7,5 stupňa. Toto zemetrasenie bolo v hĺbke 10 kilometrov a jeho epicentrum sa nachádzalo 16 kilometrov na juhozápad od Morónu. Rodríguezová uviedla, že krajinu zasiahlo skoro 20 následných otrasov. Tieto zemetrasenia podľa AP patria k najsilnejším za viac ako 100 rokov.
Galéria: Zemetrasenie vo Venezuele
Vysoký počet obetí a veľké škody
"Pravdepodobný je vysoký počet obetí a veľké škody, katastrofa je rozsiahla," uviedla USGS a odhadla, že obetí by mohlo byť medzi 10.000 a 100.000, píše Reuters. Dočasná prezidentka kondolovala blízkym obetiam, o ich počte sa však v prejave vysielanom v štátnej televízii nezmienila, uvádzajú agentúry. Nejasné zostáva tiež to, koľko ľudí utrpelo zranenia. Agentúra AP píše, že bežní Venezuelčania aj opoziční politici Rodríguezovú kritizovali za to, že jej trvalo dlho, kým verejne prehovorila. Vyčítajú jej tiež, že úrady doteraz neinformovali o obetiach a zranených.
(Zdroj: SITA/AP/Javier Campos)
Veľa ľudí bolo doma
Uzavreté je hlavné letisko v krajine, ktoré sa nachádza v meste Maiquetía neďaleko Caracasu. Sú na ňom veľké škody, oznámila Rodríguezová. Minister vnútra Diosdado Cabello uviedol, že zlá je situácia v caracaskej štvrti Altamira, kde sa zrútili obytné domy a ďalšie budovy. Vyzval ľudí, aby zostali vonku, pretože následné otrasy môžu spôsobiť ďalšie škody. Vyzval vodičov, aby uvoľnili prejazd pre sanitky a ďalšie záchranárske vozidlá. V čase zemetrasenia bolo veľa ľudí doma, pretože v stredu Venezuela oslavovala štátny sviatok. Osemdesiatročná María Romerová žijúca v južnej časti Caracasu povedala, že polícia jej pomohla sa evakuovať z domu. "Toto zemetrasenie bolo strašné, dokonca horšie ako to v roku 1967," dodala.
Do ulíc Caracasu vyjazdili hasičské vozidlá a fasády niektorých domov sú silne poničené. Mnoho obyvateľov Caracasu sa hneď po zemetrasení ocitlo bez dodávok prúdu a pripojenia internetu. Jeden svedok uviedol, že na strane ich bytu popraskala stena a rozbilo sa sklo vo vstupnej hale. Podľa agentúry AP boli mnohí ľudia v šoku, pretože sa na domoch zrútili celé steny a z ulice bol vidieť nábytok. Americký systém varovania pred cunami vydal výstrahu pred hrozbou tohto javu pre Portoriko a Britské a Americké Panenské ostrovy. Týkalo sa tiež ostrovov pri pobreží Venezuely - Aruby, Curaçaa a Bonairu. Asi po hodine bola výstraha zrušená.
Platí stav núdze
Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila stav núdze po dvoch silných zemetraseniach, ktoré krajinu zasiahli v stredu, píše Reuters. Po dvoch na seba nadväzujúcich zemetraseniach Venezuelu zasiahlo skoro dvadsať následných otrasov, povedala Rodríguezová v prejave v štátnej televízii. Kvôli škodám je uzavreté hlavné letisko v krajine, ktoré sa nachádza v meste Maiquetía neďaleko Caracasu.
USA sú pripravené pomôcť Venezuele
Spojené štáty sú podľa prezidenta Donalda Trumpa pripravené pomôcť Venezuele, ktorú vo štvrtok krátko po polnoci SELČ zasiahli dve silné zemetrasenia. Hoci tamojšie úrady doposiaľ neposkytli oficiálne podrobnosti o prípadných obetiach ani zranených, Trump vyhlásil, že ich počet je „devastujúci“. Informuje televízia Sky News.
„Dve veľké zemetrasenia, ktoré práve postihli skvelých ľudí vo Venezuele, majú obrovský rozsah a spôsobili devastujúci počet obetí na životoch,“ uviedol Trump na platforme Truth Social. „USA sú pripravené, ochotné a schopné pomôcť! Nariadil som všetkým vládnym agentúram, aby sa pripravili na rýchlu reakciu. Budeme tam pre našich nových a skvelých priateľov. Predbežné správy nie sú dobré!!!“ dodal Trump v príspevku.