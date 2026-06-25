Pozor na horúčavy! Teploty by sa TU mohli vyšplhať až na 35 stupňov Celzia

BRATISLAVA - Horúčavy potrápia vo štvrtok obyvateľov na veľkej časti územia Slovenska. Najvýraznejšie sa prejavia na juhozápade a juhu stredného Slovenska, pre tieto oblasti vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zvýšenú výstrahu 2. stupňa.
V okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho i v južnej časti Banskobystrického kraja môže teplota v popoludňajších hodinách dosiahnuť až 35 stupňov Celzia. Výstraha 2. stupňa platí od 12.00 h do 18.00 h. V rovnakom čase platí aj výstraha 1. stupňa z dôvodu vysokých teplôt pre okresy na Považí, hornej Nitre, Pohroní, Novohradu, Gemera i dolného Zemplína. Teplota sa v týchto regiónoch môže popoludní dostať podľa SHMÚ nad 33 stupňov. Meteorológovia varujú, že s podobnými teplotami je potrebné rátať aj ďalších dňoch, pričom v sobotu (27. 6.) bude na juhozápade a juhu Slovenska platiť najvyššia výstraha 3. stupňa. Očakávaná teplota bude atakovať vyše 38 stupňov Celzia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dodržiavajte pitný režim
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu. Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR odporúča vhodne si rozvrhnúť aktivity a medzi 12.00 h a 16.00 h sa nezdržiavať na priamom slnku. „Dodržiavajte pitný režim a ľahšie sa stravujte. Vhodne sa oblečte a obmedzte telesnú záťaž,“ radí MV. Odporúča tiež aspoň raz denne sa osviežiť vlažnou sprchou. Varuje i pred ponechaním detí či zvierat na priamom slnku či v zaparkovaných automobiloch. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.