Peru v napätí: Víťaz prezidentských volieb môže byť známy až o dva týždne

LIMA - Sčítanie hlasov v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb v Peru môže trvať od dvoch týždňov až do konca mesiaca. Agentúre AFP to v utorok povedal šéf volebnej komisie Bernardo Pachas.
Po zrátaní približne 18 miliónov hlasov vedie ľavicový kandidát Roberto Sánchez nad konzervatívnou kandidátkou Keiko Fujimoriovou o zhruba 20.000 hlasov, čo je rozdiel, ktorý podľa volebnej komisie neumožňuje vyhlásiť víťaza. Zhruba štyri percentá volebných miestností ešte neodovzdalo výsledky, vrátane tých v Lime, Amazónii a v zahraničí.
Očakávalo sa, že voľby ukončia v Peru roky politickej nestability, počas ktorých bolo niekoľko prezidentov odvolaných, obvinených či uväznených. Nový prezident bude už deviatou hlavou štátu za posledných desať rokov.
Tesný výsledok podľa AFP zároveň potvrdzuje pretrvávajúce rozdiely medzi husto osídlenými pobrežnými regiónmi a vidieckym juhom krajiny, obývaným prevažne domorodým obyvateľstvom. Fujimoriová, ktorá sa o prezidentský úrad uchádza už štvrtýkrát, vyzvala na trpezlivosť a uviedla, že „je príliš skoro na vyhlásenie víťaza“. Pozorovateľská misia Európskej únie označila hlasovanie v Peru za pokojné a usporiadané. Pred vyhlásením víťaza musí volebná komisia preskúmať výsledky z okrskov, kde boli podané námietky – ide približne o 400.000 hlasov.