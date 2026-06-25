Šimkovičová vracia úder Pavlíkovej: Herečka sa obula do ministerky, prišla TVRDÁ odpoveď!

BRATISLAVA – Spor okolo financovania festivalu Divadelná Nitra naberá na obrátkach. Herečka Eva Pavlíková verejne kritizovala rozhodnutia rezortu kultúry a naznačila, že vedenie ministerstva uprednostňuje iné výdavky pred podporou významných kultúrnych podujatí. Jej slová nenechali ministerku Martinu Šimkovičovú chladnou a na sociálnej sieti zverejnila rozsiahlu a mimoriadne ostrú reakciu.
Pavlíková sa vyjadrila k situácii okolo festivalu Divadelná Nitra, ktorý nezískal podporu z Fondu na podporu umenia. Známa herečka upozornila, že bez verejných zdrojov môže byť budúcnosť jedného z najvýznamnejších divadelných podujatí na Slovensku ohrozená. Herečku pobúrilo najmä to, že kým festival Divadelná Nitra zostal bez podpory, ministerstvo sa v posledných mesiacoch prezentovalo nákupom novej techniky pre organizácie vo svojej pôsobnosti. „Pre pani Šimkovičovú sú traktory a kosačky dôležitejšie ako kultúrne centrá, festival Konvergencie či Divadelná Nitra,“ vyhlásila pre aktuality.sk Pavlíková.
Na slová známej herečky teraz reagovala samotná ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Už v úvode svojho statusu dala jasne najavo, že s pohľadom Pavlíkovej zásadne nesúhlasí. „Pani Pavlíková sa pozerá na kultúru výlučne cez optiku vlastného prostredia a vlastných záujmov. Výrokom z titulku odhalila spôsob uvažovania ľudí, ktorí sa tvária, že hovoria za celú kultúru, no v skutočnosti hovoria najmä sami za seba,“ napísala ministerka.
Podľa Šimkovičovej je úlohou ministerstva starať sa o celý kultúrny sektor, nielen o divadlá či festivaly. „Ja neriadim herectvo, ja mám na starosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. To znamená, že mám zodpovednosť za divadlá, múzeá, galérie, knižnice, hrady, kaštiele, historické parky, národné kultúrne pamiatky aj kultúrne inštitúcie v regiónoch po celom Slovensku,“ uviedla. Významnú časť svojho statusu venovala ministerka práve obhajobe nákupu techniky, na ktorú Pavlíková narážala. „Tie traktory sa nekupovali namiesto kultúry. Tie traktory sa kupovali pre kultúru,“ zdôraznila.
Šimkovičová však neostala len pri vecných argumentoch. Vo svojom vyjadrení si neodpustila ani kritiku časti umeleckej obce. „Herci sa radi vyjadrujú, akí sú Slováci hlúpi a nevzdelaní. A oni ich veľmi radi o všetkom poučia,“ napísala. Ostré slová smerovali aj priamo na adresu Pavlíkovej. „Pani Pavlíkovej by asi neprekážalo prerezávať sa k hradu, kaštieľu či výstavnej sieni cez tŕnie a chraštie mačetou. Alebo by jej to bolo jedno. Ju zaujíma iba divadlo,“ odkázala ministerka.
Výmena ostrých odkazov medzi známou herečkou a ministerkou kultúry tak prerástla rámec financovania jedného festivalu. Kým Pavlíková upozorňuje na situáciu v oblasti scénického umenia a podporu významných kultúrnych podujatí, Šimkovičová argumentuje potrebou starať sa o všetky oblasti kultúry naprieč Slovenskom. „Možno je problém v tom, že niektorí ľudia si pod slovom kultúra predstavia len javisko, reflektory a potlesk. Ja si pod kultúrou predstavujem celé Slovensko. Predstavujem si hrady, kaštiele, múzeá, galérie, historické parky, ľudovú kultúru, knižnice, pamiatky aj divadlá,“ uzavrela ministerka.
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