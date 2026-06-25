AKTUÁLNE Dráma v Sabinove: Zlodeji vykradli benzínku: Naháňačka v aute aj po vlastných! LUP nechali v aute

(Zdroj: Topky)
SABINOV - Rušná noc v Sabinove. Dvojica - muž a žena - mali okolo 2. hodiny ráno vykradnúť čerpaciu stanicu. Paradoxne ich však nezaujímali peniaze, ale cigarety.
Informuje o tom web tnlive.sk. Po vykradnutí pumpy sa mali dať na útek v požičanom aute. Obkľúčili ich však policajti, a tak auto odstavili v Šarišských Michaľanoch a na útek sa dali po vlastných. Preskočili bránu rodinného domu a utekali cez záhrady. Lup mali nechať celý v aute.
Muža už mala polícia podľa neoficiálnych informácií zadržať, po žene naďalej pátra.
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