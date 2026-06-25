AKTUÁLNE Veľká policajná akcia s krycím názvom PROGRAMÁTOR: V kauze za 8,5 milióna eur zadržali ďalšiu osobu

ŽILINA - Veľká policajná akcia. Príslušníci Centrály vyšetrovania trestných vecí v pôsobnosti Európskej prokuratúry protikorupčnej jednotky úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru včera (24.06.2026) od skorých ranných hodín realizovali policajnú akciu s krycím názvom PROGRAMÁTOR.
"Počas realizácie vykonali dve domové prehliadky v Žilinskom kraji a zadržali jednu osobu podozrivú zo spáchania zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Súčasne zaistili niekoľko desiatok vecných stôp významných pre ďalšie trestné konanie," informovala polícia.
Včerajšia policajná akcia priamo nadväzuje na rozsiahle vyšetrovanie vedené Centrálou vyšetrovania trestných vecí v pôsobnosti Európskej prokuratúry, v rámci ktorého bolo doposiaľ obvinených 15 fyzických osôb a 10 právnických osôb.
Obvinenia sa týkajú pokračovacieho zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti, pričom skutky mali byť páchané organizovanou skupinou.
"Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania presiahla spôsobená škoda na rozpočte Európskej únie 8,5 milióna eur. So zadržanou osobou sú v súčasnosti vykonávané procesné úkony. O ďalšom procesnom postupe rozhodne vyšetrovateľ v spolupráci s delegovaným prokurátorom Európskej prokuratúry," dodali. Vyšetrovanie naďalej pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry.