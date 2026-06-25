Spor o Trumpovo meno v Kennedyho centre nekončí: Sudca dal vláde ultimátum

WASHINGTIN - Vláda USA musí do konca júla podať vysvetlenia, prečo je priečelie Centra múzických umení Johna F. Kennedyho vo Washingtone stále zahalené plachtou a lešením. Vládu na to v stredu vyzval federálny sudca Christopher Cooper, píše agentúra AFP.
Sudca Cooper o odstránení Trumpovho mena rozhodol 29. mája a v 94-stranovom rozsudku nariadil odstránenie Trumpovho mena z fasády centra, webu a ďalších materiálov do 14 dní (teda do cca 12. júna 2026). Zároveň dočasne zablokoval chystané dvojročné zatvorenie centra pre rekonštrukciu. Miesto po odstránení Trumpovho mena však zostalo doteraz zakryté.
Kennedyho centrum väčšinou ignoroval
Počas svojho prvého funkčného obdobia Trump Kennedyho centrum väčšinou ignoroval. Po návrate do Bieleho domu však dal odvolať jeho správnu radu a dosadil do nej svojich ľudí. Tí ho potom zvolili za predsedu správnej rady v rámci misie bojovať proti tzv. woke kultúre vo federálnych kultúrnych inštitúciách.
Správna rada 18. decembra 2025 rozhodla o doplnení Trumpovho mena do názvu Kennedyho centra. To však protirečí zákonu z roku 1964, ktorý schválil Kongres a preto iba on má právomoc meniť oficiálny názov. Teraz to potvrdil aj federálny sudca Cooper a vláde prikázal, aby zo všetkých oficiálnych materiálov vypustila akékoľvek zmienky o „Trumpovom a Kennedyho centre“.
Trump reagoval
Trump v reakcii na rozsudok na vlastnej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že upúšťa od svojho návrhu na renováciu a vráti kontrolu nad Kennedyho centrom Kongresu. Prezident Trump sa od začiatku svojho druhého mandátu opakovane pokúša umiestniť svoje meno a podobizeň do oficiálnych verejných priestorov, čo je výrazný odklon od doterajšej politickej tradície v USA.
Po Trumpovi bol už pomenovaný Americký mierový inštitút (USIP) a jeho meno sa objavilo na fasáde sídla inštitúcie vo Washingtone pred podpisom mierovej dohody medzi Konžskou demokratickou republikou a Rwandou. Trumpova podobizeň sa ocitla aj na veľkých transparentoch pred ministerstvami spravodlivosti a poľnohospodárstva.
Vláda tiež presadzuje vydanie špeciálnej bankovky s Trumpovou podobizňou v nominálnej hodnote 250 dolárov pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov. Od roku 1866 pritom federálny zákon cez tzv. Thayerov pozmeňovací návrh zakazuje umiestňovať portréty žijúcich ľudí na oficiálne platidlá USA.