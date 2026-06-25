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Dala si odstrániť obe prsia, hoci nebola chorá: Cudzinci jej posielali nenávistné odkazy a želali smrť

Siarra Luttonová
Siarra Luttonová (Zdroj: instagram/Siarra Lutton)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

NASHVILLE – Rozhodla sa pre krok, ktorý mnohí nedokázali pochopiť. Tridsaťročná žena podstúpila dobrovoľné odstránenie oboch prsníkov, pretože sa vo svojom tele necítila dobre. Namiesto podpory však čelila vlne nenávisti, urážok a dokonca vyhrážkam smrťou. Napriek tomu tvrdí, že svoje rozhodnutie neľutuje ani na sekundu.

Siarra Luttonová z amerického štátu Tennessee dlhé roky bojovala s tým, ako vnímala svoje telo. Tvrdí, že sa nikdy necítila komfortne so svojím hrudníkom a často sa snažila prsia skrývať pod športovými podprsenkami alebo špeciálnymi kompresnými pásmi. Napokon sa rozhodla pre radikálne riešenie – podstúpila dvojitú mastektómiu, teda odstránenie oboch prsníkov, píše The Sun.

Zaujímavosťou je, že Siarra sa nepovažuje za muža ani transgender osobu. Sama o sebe hovorí ako o žene a tvrdí, že jej rozhodnutie nesúviselo so zmenou pohlavia, ale s vlastným pocitom spokojnosti a sebaprijatia.

Nenávisť ju takmer zlomila

Po operácii začala o svojej skúsenosti hovoriť na sociálnych sieťach, kde ju sledujú desaťtisíce ľudí. Reakcie boli podľa jej slov oveľa tvrdšie, než očakávala.

„Ľudia mi písali, že by som sa mala zabiť, že svet by bol lepší bezomňa alebo že skončím v pekle,“ opísala. Priznáva, že spočiatku ju podobné správy veľmi zasiahli a psychicky vyčerpávali.

Podľa nej mnohí ľudia automaticky spájajú ženskosť s prsníkmi a nedokážu pochopiť, že žena môže byť spokojná aj bez nich.

„Odstránenie prsníkov zo mňa neurobilo menšiu ženu. Rovnako ako by ma väčšie prsia neurobili väčšou ženou,“ vysvetlila.

Rodina ju podporila

Kým na internete čelila ostrým útokom, doma našla oporu.

Po operácii sa o ňu starala mama a podporu jej vyjadrili aj ostatní členovia rodiny. Dokonca aj stará mama, ktorá spočiatku nechápala jej rozhodnutie, po čase priznala, že Siarra dnes pôsobí spokojnejšie a prirodzenejšie než kedykoľvek predtým.

Sama Siarra opisuje moment, keď sa po operácii prvýkrát pozrela do zrkadla, ako jeden z najšťastnejších okamihov svojho života.

„Mala som pocit, akoby som sa konečne vrátila domov do vlastného tela,“ uviedla.

Žije tak, ako vždy chcela

Dnes tvrdí, že sa cíti sebavedomejšia než kedykoľvek predtým. Bez problémov chodí na pláž, k bazénu alebo na verejné miesta bez vrchnej časti oblečenia tam, kde to miestne zákony umožňujú. Operácia podľa nej neovplyvnila ani jej partnerský život.

Hoci sa stále stretáva s kritikou, naučila sa sústrediť na pozitívne reakcie. Tvrdí, že dostáva stovky správ od ľudí, ktorí sa rovnako necítili dobre vo vlastnom tele a v jej príbehu našli odvahu riešiť svoje problémy.

Rozhodnutie, ktoré neľutuje

Siarra dnes otvorene hovorí, že svoje rozhodnutie považuje za jedno z najlepších vo svojom živote. Podľa vlastných slov sa prestala riadiť očakávaniami okolia a začala robiť to, čo jej prináša spokojnosť.

„Nie všetko musí dávať zmysel ostatným ľuďom. Dôležité je, že to dáva zmysel vám,“ odkázala svojim sledovateľom.

Jej príbeh zároveň opäť otvoril diskusiu o tom, do akej miery by mala spoločnosť posudzovať rozhodnutia týkajúce sa vlastného tela a kde sa končí právo verejnosti hodnotiť osobné voľby druhých.

Viac o téme: MastektómiaNenávisťCudzinciSiarra LuttonováAmputácia prsníkov
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