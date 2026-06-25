Stačí sekunda nepozornosti: Polícia upozorňuje na smrteľné riziká pri vode

NITRA - Maximálna opatrnosť i nepreceňovanie vlastných síl patria k základným pravidlám, ktoré treba dodržiavať počas pobytu pri vode. Upozornila na to polícia, ktorá po viacerých tragických prípadoch na vodných plochách zverejnila zásady správania sa pri vode.
Ako na sociálnej sieti uviedla, nebezpečenstvo na otvorených vodných plochách často nie je viditeľné na prvý pohľad. Polícia preto radí neskákať do neznámej vody. „Voda neodpúšťa chyby. Pri plávaní na vodných tokoch alebo jazerách využívajte plávacie bójky. Častokrát vám môžu zachrániť život,“ konštatuje sa v odporúčaní.
Ľudia by pri kúpaní nemali podceňovať ani riziko náhlej zmeny teploty vody, ktorá môže spôsobiť šok organizmu. „Nepožívajte alkoholické nápoje. Tie výrazne znižujú schopnosť reagovať a zvyšujú riziko utopenia. Samozrejmosťou je nenechávať deti bez dozoru ani na okamih. Treba sa správať zodpovedne a predchádzať tak zbytočným tragédiám,“ radí verejnosti polícia.