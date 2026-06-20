Trump predstavil nové lietadlo Air Force One: Luxusný dar z Kataru vyvolal obrovskú kritiku

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok predstavil nové prezidentské lietadlo Air Force One, ktorým je bývalý katarský stroj typu Boeing 747-8. Dar od blízkovýchodnej krajiny vyvoláva kritiku, napísala agentúra AP. Pôjde o takzvané prechodné lietadlo, ktoré bude prepravovať prezidenta dovtedy, kým nebudú dodané nové stroje objednané priamo od amerického výrobcu Boeing. Ich príchod je v súčasnosti naplánovaný na rok 2028.
Prijatie lietadla vyvolalo pochybnosti
Americká vláda luxusný Boeing 747-8 od Kataru oficiálne prijala vlani, a to napriek pochybnostiam týkajúcim sa etiky a zákonnosti prijatia takého drahého daru od cudzieho štátu. Opoziční demokrati hovorili o možnom úplatku. Katarská vláda však tvrdila, že nešlo o dar, ale iba o dočasnú zápôžičku. Nový stroj sa odkláňa od svetlomodrého náteru z čias prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho a stavia na odvážnejšom vzhľade.
Spodná časť trupu je tmavomodrá a od hornej bielej polovice lietadla ju oddeľuje červený pás. „Kvalita spracovania tohto lietadla je taká, že keď ho uvidíte, nebudete tomu veriť,“ povedal Trump v piatok v obrovskom hangári na leteckej základni Andrews v štáte Maryland. Vyhlásenie zaznelo po tom, ako vystúpil z nového lietadla pred niekoľkými stovkami zhromaždených príslušníkov amerického letectva.
Na trupe je prezidentský znak aj americká vlajka
Na ľavej strane lietadla, kadiaľ nastupuje šéf Bieleho domu, sa nachádza prezidentský znak. Na chvoste stroja je veľká americká vlajka. Aj ďalšie vládne lietadlá, ktoré prepravujú vysokopostavených predstaviteľov, budú používať podobnú farebnú schému v odtieňoch červenej, bielej a tmavomodrej. Stroj v odhadovanej hodnote niekoľkých stoviek miliónov dolárov vyvoláva aj otázky týkajúce sa bezpečnosti, uviedla agentúra AFP.
Americké letectvo v minulosti oznámilo, že potrebné bezpečnostné úpravy by stáli menej ako 400 miliónov dolárov, teda viac ako 8,4 miliardy českých korún. Trump v minulosti trval na tom, že po skončení svojho funkčného obdobia nebude katarské lietadlo ďalej využívať. Stroj má byť podľa neho venovaný budúcej prezidentskej knižnici.
Súčasné lietadlá zostanú vo flotile
Hovorca amerického letectva pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že dve súčasné lietadlá známe ako VC-25A nebudú vyradené z prevádzky. Vo flotile zostanú dovtedy, kým nebudú uvedené do služby nové stroje Boeing označované ako VC-25B.Zatiaľ nie je jasné, ako budú staršie lietadlá využívané. Podľa hovorcu však budú k dispozícii katarský stroj aj lietadlá VC-25A a o ich nasadení sa môže rozhodovať pred každým letom.
Trumpove snahy o zmenu vzhľadu prezidentského lietadla siahajú až do jeho prvého funkčného obdobia. Vtedy nariadil, aby nová flotila dostala farebnú schému podobnú jeho osobnému lietadlu. Prezident Joe Biden toto rozhodnutie v marci 2023 zrušil. Americké letectvo totiž upozorňovalo, že tmavšie farby by mohli zvýšiť náklady a oddialiť dodanie nových lietadiel. Po návrate Trumpa do prezidentského úradu sa však administratíva opäť vrátila k farebnému riešeniu, ktoré presadzoval už v minulosti.