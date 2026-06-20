Sobota20. jún 2026, meniny má Valéria, zajtra Alojz

KÚPACIA sezóna je tu: Zverejnili ZOZNAM vôd na kúpanie... SEM nechoďte, hrozí vám akútne nebezpečenstvo!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (5)
(Zdroj: TASR - Dano Veselský, TASR - Martin Medňanský, ÚVZ SR)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov
TASR

BRATISLAVA - Kúpacia sezóna 2026 sa naplno rozbieha, počasie praje a Slováci už tradične mieria nielen na umelé kúpaliská, ale aj k obľúbeným prírodným jazerám a vodným nádržiam. S rastúcim počtom návštevníkov však rastie aj potreba dôslednej kontroly kvality vody a bezpečnosti. Úrad verejného zdravotníctva preto počas leta monitoruje viac desiatky prírodných lokalít a bazénov po celom Slovensku.

Tohtoročná kúpacia sezóna prináša široké možnosti rekreácie – od veľkých termálnych areálov až po tiché prírodné jazerá s neorganizovanou rekreáciou. Na Slovensku je vo všeobecnosti považované za kúpaciu sezónu obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet reakreantov. 

Počas tohtoročnej sezóny bude monitorovaných viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie. Pred začiatkom kúpacej sezóny bola povolená prevádzka dvoch prírodných kúpalísk a 181 bazénov. Ďalšie sú v príprave na prevádzku. Výsledky štandardnej predsezónnej kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie aj na viacerých prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou. Vyplýva to z údajov, ktoré poskytol Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Prírodné kúpaliské a prírodné vodné plochy

Celkovo bude počas tohtoročnej sezóny obvykle monitorovaných viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie. Pred začiatkom sezóny bola RÚVZ povolená prevádzka dvoch prírodných kúpalísk a to: 

  • Zlaté Piesky – Bratislava,
  • Prírodné kúpalisko v Thermalparku – Dunajská Streda.

KÚPACIA sezóna je tu:
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: ÚVZ SR )
Kontroly pred kúpacou sezónou ukázali možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom v prípade plážového kúpaliska Jazero v Košiciach. Dôvodom sú zvýšené hodnoty ukazovateľa cyanobaktérie. Možné zvýšené zdravotné riziko pre tieto osoby platí aj pre Ružín (Počkaj Beach), kde bola zaznamenaná zhoršená kvalita vody na kúpanie, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias.

Na základe ostatných laboratórnych výsledkov bolo prekročenie limitných hodnôt zdravotne významného ukazovateľa cyanobaktérie zaznamenané na Štrkovisku Čaňa. „Na uvedenej lokalite voda nie je vhodná na kúpanie - kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre kúpajúcich sa,“ zdôraznil ÚVZ.

Štandardné odbery vzoriek vôd na kúpanie boli podľa ÚVZ vykonané aj lokalitách, ako napríklad Šulianske jazero, Kanianka, Veľké Uherce, Nitrianske Rudno, Ružiná – pri obci Ružiná, Ružiná – pri obci Divín. Výsledky analýz ale zatiaľ nie sú k dispozícii. "Na prírodnej vodnej ploche Nová Baňa – Tajch bola vykonaná rekonštrukcia a tajch je znovu naplnený vodou. RÚVZ Galanta neplánuje počas KS 2026 vykonávať odbery vzoriek z bagroviska Šintavské bane z dôvodu pretrvávajúcej minimálnej návštevnosti," dodal.

Kúpaliská

Kúpaliská, ktoré majú povolenú prevádzku, vykazovali na základe výsledkov štandardných kontrol v jednotlivých bazénoch vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Na niektorých kúpaliskách zatiaľ podľa ÚVZ nie sú v prevádzke všetky bazény, mnohé z nich sa budú otvárať iba postupne, predovšetkým podľa počasia a záujmu verejnosti.

Povolenie na prevádzku dostalo pred začiatkom KS 181 bazénov na kúpaliskách v jednotlivých krajoch

Napríklad:
  • BA kraj: LK Delfín v Bratislave - Ružinove, LK Lamač v Bratislave - Lamači, Mičurín v Bratislave – Starom Meste, LK Krasňany v Bratislave – Rači, LK Malacky,
  • BB kraj: Vodný raj Vyhne, Kúpalisko KUPKO Dolná Strehová, Biokúpalisko KRTKO Veľký Krtíš, Kúpalisko Hriňová, Kúpalisko Dudinka v Dudinciach, Aqua beach Orlík Zvolen, HOLIDAYPARK Kováčová, Termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) Sliač, EKOMA rekreačno športový areál vo Zvolene, LK Lučenec, TK Novolandia Rapovce, Bazény Kurinec Rimavská Sobota, Vodný svet Číž,
  • KE kraj: Krytá plaváreň Spišská Nová Ves, LK Spišská Nová Ves, Krytá plaváreň Krompachy,
  • NR kraj: TK Komárno, TK Nesvady, Rekreačné zariadenie Margita-Ilona v Leviciach, TK Santovka Wellness, Thermalpark NITRAVA Poľný Kesov, AVA Thermalpark Diakovce, TK Podhájska, TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky, TK Tvrdošovce, TK Vadaš Thermal Resort Štúrovo,
  • TN kraj: Ekorezort Vendelín Podskalie, Termály Malé Bielice, Kúpalisko Remata, LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, LK Nemšová, Kúpalisko Zelená Žaba Trenčianske Teplice, LK Myjava SMMM,
  • TT kraj: TK Topoľníky, THERMAL CORVINUS Veľký Meder, THERMALPARK Dunajská Streda, X-BIONIC Šamorín, TK Horné Saliby, Termál centrum GALANDIA v Galante, Kúpalisko EVA Piešťany, Kúpalisko Kamenný mlyn Trnava, LK Aquapark Trnava, LK Castiglione Trnava, 
  • ZA kraj: Vodný park Bešeňová, Aquapark Tatralandia v Liptovskom Mikuláši.

„Na mnohých sezónnych kúpaliskách v týchto dňoch stále ešte prebiehajú prípravné práce. Príslušné RÚVZ vykonávajú priebežne obhliadky pripravenosti kúpalísk a ukladajú podmienky pre začatie prevádzky,“ doplnil úrad. 

Na niektorých kúpaliskách boli oproti KS 2025 vykonané zmeny

Napríklad:
  • Túto sezónu nebudú v prevádzke starý detský bazén na Plážovom kúpalisku Aqualand v Banskej Bystrici a vonkajší nadzemný bazén pri hoteli MÝTO v obci Mýto pod Ďumbierom.
  • V priestoroch zariadenia Areál vodných  športov - letné  kúpalisko v Trebišove došlo z prevádzkových dôvodov k zníženiu kapacity na 850 návštevníkov.
  • Zmena nastala v prevádzkovaní priestorov TK Komárno rozšírením o priestory bazénov - oddychový I., oddychový II. (2. etapa) a vonkajších zariadení na osobnú hygienu.
  • Na LK Nitra je novovybudovaná šmykľavka do bazénu Danka.
  • Na LK Castiglione v Trnave došlo k výmene starých technologických zariadení na úpravu vody za nové.
  • Na TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky bol vybudovaný nový bazén s vlnobitím.

Interaktívne mapy

ÚVZ SR pripravil pre verejnosť interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách, ktoré sú dostupné na jeho webe.

KÚPACIA sezóna je tu:
 (Zdroj: ÚVZ SR)

K bežnej kontrole pribudne aj monitoring prítomnosti améb

V prípade kúpalísk, či už umelých alebo prírodných, sa kontroly zameriavajú na dodržiavanie povinností prevádzkovateľov vyplývajúcich z platných predpisov: stav bazénov, čistota areálu, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť zdravie rekreantov a kvalitu rekreácie.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) zároveň vykonávajú vlastný odber a analýzy vzoriek na kontrolu kvality vody na kúpanie. Na umelých kúpaliskách kontrolujú fyzikálne a chemické ukazovatele - teplota a pH vody, obsah chlóru, ďalej mikrobiologické ukazovatele na prítomnosť niektorých mikroorganizmov, ako napríklad E. coli alebo črevné enterokoky, ako aj biologické ukazovatele - napríklad riasy, cyanobaktérie či bičíkovce. 

V rámci štátneho zdravotného dozoru sa RÚVZ v tejto kúpacej sezóne zamerajú na vybraných umelých kúpaliskách na cielený monitoring prítomnosti améb. „Ide o bazény a kúpaliská v zariadeniach, pri ktorých možno vzhľadom na ich charakter, prevádzkové podmienky alebo predchádzajúce zistenia predpokladať vyššie riziko výskytu améb,“ priblížil úrad.

Kvalitu vody na kúpaliskách pravidelne kontrolujú aj ich prevádzkovatelia. Výsledky kontrol sú povinní predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V prípade nedostatkov v kvalite sú okrem toho povinní bezodkladne situáciu oznámiť RÚVZ, a to vrátane opatrení vykonaných na zlepšenie kvality vody na kúpanie. Frekvencia kontroly kvality vody v bazénoch je pre jednotlivé ukazovatele rôzna.

Prírodné vodné plochy, ktoré nemajú prevádzkovateľa a majú tzv. neorganizovanú rekreáciu, sledujú RÚVZ v časových odstupoch podľa ich dôležitosti pre rekreáciu. Ak ide o lokality s vyššou návštevnosťou, kontroly sú vykonávané pravidelne každé dva týždne. Ak ide len o príležitostne využívané vodné plochy, kontroly sú vykonávané orientačne.

Viac o téme: KúpanieKúpacia sezónaÚrad verejeného udravozníctva (ÚVZ)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Šokujúci hnus na pláži
Šokujúci hnus na pláži v Chorvátsku: Turisti neverili vlastným očiam, cisterna vypustila fekálie rovno medzi ľudí!
Zahraničné
Nahé Češky v Tatrách
Nahé Češky v Tatrách vyvolali hnev: Ľudia žiadajú tisícové pokuty, ochranári varujú pred ohrozením vzácnych tvorov!
Domáce
Horor v dovolenkovom raji:
Horor v dovolenkovom raji: Žralok zaútočil počas svadobnej cesty, mladý lekár prišiel o nohu!
Zahraničné
Zábery nahých turistov sa
Škandál na pláži v známej dovolenkovej destinácii: Turisti sa opaľovali nahí! Úrady chcú zakročiť
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dcérka Moniky Bagárovej sa učí bicyklovať
Dcérka Moniky Bagárovej sa učí bicyklovať
Prominenti
Namiesto tabletu ústna harmonika
Namiesto tabletu ústna harmonika
Dieťa
KULTÚRA: DPOH uvedie premiéru inscenácie Kupec benátsky/Mauser
KULTÚRA: DPOH uvedie premiéru inscenácie Kupec benátsky/Mauser
Správy

Domáce správy

Premiér reagoval na výklad
Premiér reagoval na výklad ÚS SR k dlhovej brzde rýchlo, tvrdí publicista Juraj Hrabko
Domáce
FOTO ZÁHADNÉ zmiznutie Slováka v
ZÁHADNÉ zmiznutie Slováka v Slovinsku: Nová posledná STOPA! Veľké pátracie akcie, svedkovia mätú políciu
Domáce
KÚPACIA sezóna je tu:
KÚPACIA sezóna je tu: Zverejnili ZOZNAM vôd na kúpanie... SEM nechoďte, hrozí vám akútne nebezpečenstvo!
Domáce
NEČAKANÝ KONIEC Obľúbený slovenský výrobca chleba a pečiva zatvára! Majitelia otvorene: TOTO nás zničilo
NEČAKANÝ KONIEC Obľúbený slovenský výrobca chleba a pečiva zatvára! Majitelia otvorene: TOTO nás zničilo
Bratislava

Zahraničné

FOTO ZÁHADNÉ zmiznutie Slováka v
ZÁHADNÉ zmiznutie Slováka v Slovinsku: Nová posledná STOPA! Veľké pátracie akcie, svedkovia mätú políciu
Domáce
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj dal
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj dal Lukašenkovi ULTIMÁTUM: Má týždeň, potom zasiahne Ukrajina
Zahraničné
FOTO Z mosta sa zrútili
Z mosta sa zrútili dva vagóny nákladného vlaku! ŠOKUJÚCE zábery z miesta
Zahraničné
Steve Witkoff
Witkoff mieri do Švajčiarska na rokovania s Iránom, Kushner tam už je
Zahraničné

Prominenti

Juraj Kočí
Markizácky herec prišiel o otca v 16-tich, oporou mu bola mama... To je krásna žena!
Domáci prominenti
Kvíz
Kvíz: Poznáte skutočné mená slovenských celebrít?
Domáci prominenti
Ilona Svobodová
Hviezda Ulice prežila obrovské tragédie: Pochovala dvoch mužov, dnes otvorene prehovorila o bolesti!
Osobnosti
Charlotte Gottová
Charlotte Gottová provokuje! VIDEO Zmyselné zábery pri bazéne a veľké plány: Takto chce dobyť svet
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Kúpil si v obchode
Kúpil si v obchode balenie šalátu, po príchode domov nasledoval ŠOK! TOTO našiel vnútri
Zaujímavosti
FOTO Na Bali objavili 21
Na Bali objavili 21 živých kožatiek veľkých určených na predaj: Ide o jeden z najvzácnejších druhov
Zaujímavosti
Nedostatok železa trápi milióny
Nedostatok železa trápi milióny ľudí: Takto zistíte, že chýba aj vám
vysetrenie.sk
Muži zbystrite pozornosť, TOTO
Muži zbystrite pozornosť, TOTO ženy pri sexe doslova neznášajú! Robíte podobné chyby?
Zaujímavosti

Dobré správy

Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk
Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk

Ekonomika

Myslíte si, že ovládate základné pravidlá peňazí? Otestujte sa (kvíz)
Myslíte si, že ovládate základné pravidlá peňazí? Otestujte sa (kvíz)
Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Obrovský zásah proti cigaretovej mafii: Gang pripravil štát o milióny, nelegálna továreň ako z filmu! (foto)
Obrovský zásah proti cigaretovej mafii: Gang pripravil štát o milióny, nelegálna továreň ako z filmu! (foto)
Socialistický raj končí: Kuba schválila radikálnu reformu ekonomiky! Nastupuje privatizácia a návrat súkromného kapitálu (foto)
Socialistický raj končí: Kuba schválila radikálnu reformu ekonomiky! Nastupuje privatizácia a návrat súkromného kapitálu (foto)

Šport

MS VO FUTBALE 2026 O víťazovi nebolo pochýb: Brazília jednoznačne zdolala outsidera
MS VO FUTBALE 2026 O víťazovi nebolo pochýb: Brazília jednoznačne zdolala outsidera
MS vo futbale
Famózna Emma Zapletalová! Po suverénnom výkone opäť vylepšila viacero rekordov
Famózna Emma Zapletalová! Po suverénnom výkone opäť vylepšila viacero rekordov
Diamantová liga
MS VO FUTBALE 2026 Rozhodlo sa už v úvode zápasu: Maroko si pripisuje prvý triumf na šampionáte
MS VO FUTBALE 2026 Rozhodlo sa už v úvode zápasu: Maroko si pripisuje prvý triumf na šampionáte
MS vo futbale
Turecko – Paraguaj: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Turecko – Paraguaj: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
Predstavujeme
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
Doprava
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
Klasické testy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Správy

Kariéra a motivácia

Zahraniční pracovníci ako realita, nie strašiak: Na Slovensku máme historicky najviac pracujúcich cudzincov
Zahraniční pracovníci ako realita, nie strašiak: Na Slovensku máme historicky najviac pracujúcich cudzincov
Prostredie práce
Voňavé remeslo, ktoré má budúcnosť: Výber voľných pracovných miest pre stolárov a dizajnérov
Voňavé remeslo, ktoré má budúcnosť: Výber voľných pracovných miest pre stolárov a dizajnérov
Zaujímavé pracovné ponuky
Personalisti prezradili 7 viet, ktoré vás môžu stáť pracovnú ponuku. Mnohí ich vyslovia bez toho, aby si to uvedomili
Personalisti prezradili 7 viet, ktoré vás môžu stáť pracovnú ponuku. Mnohí ich vyslovia bez toho, aby si to uvedomili
Pracovný pohovor
Začínali od nuly. Dnes patria medzi najžiadanejších odborníkov. Tieto profesie dokazujú, že úspech nie je len o diplomoch
Začínali od nuly. Dnes patria medzi najžiadanejších odborníkov. Tieto profesie dokazujú, že úspech nie je len o diplomoch
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Rady a tipy
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Rady a tipy

Technológie

Zelensky hrozí Bielorusku útokom. Lukašenko dostal 7 dní na reakciu
Zelensky hrozí Bielorusku útokom. Lukašenko dostal 7 dní na reakciu
Moderná vojna a konflikty
Vedci v Indickom oceáne objavili obrovský cintorín veľrýb: zvieratá sem chodili umierať dlhšie, než je človek na svete
Vedci v Indickom oceáne objavili obrovský cintorín veľrýb: zvieratá sem chodili umierať dlhšie, než je človek na svete
História
Tento populárny doplnok na lepšie sústredenie a výkon mozgu vedci spojili s kratším životom mužov takmer o rok
Tento populárny doplnok na lepšie sústredenie a výkon mozgu vedci spojili s kratším životom mužov takmer o rok
Veda a výskum
Roboty majú brániť východné krídlo NATO. Milrem Robotics ukázala plán, podľa ktorého pôjdu stroje do prvého kontaktu namiesto vojakov
Roboty majú brániť východné krídlo NATO. Milrem Robotics ukázala plán, podľa ktorého pôjdu stroje do prvého kontaktu namiesto vojakov
Armádne technológie

Bývanie

Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci i v múzeách
Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci i v múzeách
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore

Pre kutilov

S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
Chalupa
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Zelenina a ovocie
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Recepty
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Medzi britskou kráľovskou smotánkou zažiarila aj Slovenka: Karolína Chomisteková očarila na Royal Ascot
Slovenské celebrity
Medzi britskou kráľovskou smotánkou zažiarila aj Slovenka: Karolína Chomisteková očarila na Royal Ascot
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ZÁHADNÉ zmiznutie Slováka v
Domáce
ZÁHADNÉ zmiznutie Slováka v Slovinsku: Nová posledná STOPA! Veľké pátracie akcie, svedkovia mätú políciu
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj dal
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj dal Lukašenkovi ULTIMÁTUM: Má týždeň, potom zasiahne Ukrajina
KÚPACIA sezóna je tu:
Domáce
KÚPACIA sezóna je tu: Zverejnili ZOZNAM vôd na kúpanie... SEM nechoďte, hrozí vám akútne nebezpečenstvo!
Z mosta sa zrútili
Zahraničné
Z mosta sa zrútili dva vagóny nákladného vlaku! ŠOKUJÚCE zábery z miesta

Ďalšie zo Zoznamu