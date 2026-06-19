Prekvapivé rokovanie vo Venezuele: USA vítajú nečakané stretnutie vlády s opozíciou

CARACAS - Spojené štáty vo štvrtok uvítali stretnutie predsedu venezuelského Národného zhromaždenia Jorgeho Rodrígueza s bývalou opozičnou poslankyňou Dinorah Figuerovou, ktorá bola jednou z líderiek masívnych protestov proti vláde Nicolása Madura v roku 2017. Témou ich rozhovoru boli demokratické zmeny v krajine. Informuje správa agentúry Reuters.
Ide o jedno z prvých stretnutí zástupcov venezuelskej vládnucej strany a členov opozície za uplynulé takmer tri roky, keď naposledy obe strany podpísali dohodu o usporiadaní prezidentských volieb v roku 2024. Figuerová, ktorá sa vrátila do Venezuely z exilu v Španielsku po približne siedmich rokoch, o stretnutí bližšie neinformovala. Podrobnejšie sa nevyjadril ani Rodríguez. Vedenie Národného zhromaždenia len v krátkom vyhlásení uviedlo, že schôdzka bola zameraná na vytvorenie platformy na posilnenie „demokracie a upevnenie mieru“.
„Spojené štáty chápu, že táto agenda zahŕňa kľúčové priority, ako sú obnova demokratických inštitúcií Venezuely, posilnenie Národnej volebnej rady, obnovenie trvalých záruk politickej participácie a zabezpečenie základných občianskych slobôd potrebných pre otvorenú politickú diskusiu,“ uviedol vo vyhlásení hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott.