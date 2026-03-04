Belgicko tvrdo zasiahlo: Na tanker ruskej tieňovej flotily uvalilo kauciu 10 miliónov eur

BRUSEL - Belgicko oznámilo, že na zadržiavaný ropný tanker Ethera uvalilo kauciu desať miliónov eur po tom, čo inšpekcie odhalila viacero porušení predpisov. Píše o tom agentúra AFP.
Tanker Ethera Belgicko považuje za súčasť ruskej „tieňovej flotily“, pomocou ktorej sa Moskva vyhýba západným sankciám. V nedeľu ho zadržali belgické špeciálne jednotky v Severnom mori a dopravili do prístavu Zeebrugge. Následné vyšetrovanie potvrdilo, že sa plavil pod falošnou guinejskou vlajkou, uviedla belgická vláda. Inšpektori zistili 45 porušení predpisov vrátane technických nedostatkov. Loď bola do ich odstránenia zaistená a ruský kapitán tankera a jeho 20-členná posádka dostali príkaz zostať na palube.
„Loď opustí prístav až po splnení predpisov a zaplatení kaucie,“ povedal belgický minister dopravy Jean-Luc Crucke. Rusko využíva svoju „tieňovú flotilu“ starnúcich tankerov s netransparentnou vlastníckou štruktúrou na obchádzanie obmedzení na svoj lukratívny vývoz ropy, ktoré boli zavedené pre jeho inváziu na Ukrajinu v roku 2022.
Zaistená loď je na sankčnom zozname EÚ
Belgické ministerstvo obrany uviedlo, že zaistená loď je na sankčnom zozname Európskej únie. S cieľom obmedziť ruské financovanie vojny na Ukrajine ho tvorí zhruba 600 plavidiel; majú zakázané vstupovať do prístavov EÚ a využívať európske námorné služby.
„Naša vláda podniká rozhodné kroky proti lodiam z tieňovej flotily,“ povedal belgický minister obrany Theo Francken. „Touto operáciou presadzujeme európske sankcie, chránime Severné more a obmedzujeme financovanie ruskej vojny proti Ukrajine,“ dodal. Francúzske sily v januári zadržali podozrivý tanker Grinch. Loď však bola neskôr prepustená, keď jej majiteľ zaplatil pokutu vo výške niekoľkých miliónov eur.