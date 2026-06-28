Šoféri si priplatia: Belgicko od júla dvíha pokuty za priestupky

BRUSEL - Od júla sa v Belgicku zvyšujú pokuty za dopravné priestupky o 10 percent. Pre vodičov prichytených pri jazde pod vplyvom alkoholu bude tiež okrem pokuty platiť aj 12-hodinový zákaz šoférovania, píše agentúra Belga.
Pokuty platené na mieste sa nemenili od roku 2017. Po novom sa za priestupok prvého stupňa, ako napríklad „menšie“ prekročenie rýchlosti bude platiť 74 eur. Pokuty za priestupok druhého stupňa (napríklad nepoužitie bezpečnostného pásu) sa zvýšia zo 126 na 138 eur. A každý, kto bude prichytený pri používaní mobilného telefónu počas jazdy (priestupok tretieho stupňa), bude musieť zaplatiť 201 eur namiesto súčasných 184 eur.
Zvyšujú sa aj pokuty za jazdu pod vplyvom alkoholu. Za prekročenie limitu alkoholu 0,5 promile to bude 207 eur (namiesto 189 eur). Nad 0,8 promile to bude 472 eur (namiesto 430 eur). Dopravné pokuty v Belgicku v roku 2025 vygenerovali príjmy približne 600 miliónov eur. V roku 2025 polícia prvýkrát zaznamenala viac ako 10 miliónov dopravných priestupkov - priemerne približne 27.000 pokút denne.