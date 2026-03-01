Belgicko zadržalo tanker z ruskej tieňovej flotily: Chystá sa ho zabaviť, píše AFP

BRUSEL - Belgické špeciálne sily zadržali v Severnom mori tanker z tzv. ruskej tieňovej flotily obchádzajúci sankcie. Po priplávaní do prístavu Brusel loď zabaví, uviedla dnes agentúra AFP s odvolaním sa na členov belgickej vlády.
"V Severnom mori bola zadržaná loď z ruskej tieňovej flotily. Tieto lode systematicky obchádzajú európske sankcie, aby prepravili ruskú ropu. Každý barel financuje ruskú vojnovú mašinériu," napísal vicepremiér a minister zahraničia Maxime Prévot na X. "Pokiaľ bude Rusko pokračovať vo svojej agresívnej vojne proti Ukrajine, budeme aj naďalej konať. Sankcie majú zmysel len vtedy, ak sú vymáhané. Dnes sme ich vymáhali," dodal.
Predtým minister obrany Theo Francken informoval o zadržaní tankera, ktorý je teraz na ceste do belgického prístavu Zeebrugge, kde ju úrady zabavia.