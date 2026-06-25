Smrteľná nehoda v Gaze: O život prišiel pracovník dodávateľskej firmy

JERUZALEM - Izraelská armáda oznámila, že pri „operačnej nehode“ v Pásme Gazy zahynul v stredu zamestnanec dodávateľskej firmy. Agentúra AFP uvádza, že ide o šiestu izraelskú obeť v tejto palestínskej enkláve od uzavretia prímeria medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.
„Dnes počas operácie izraelských obranných síl (IDF) a bezpečnostných zložiek v Pásme Gazy zahynul v dôsledku operačnej nehody zamestnanec dodávateľskej firmy, ktorá v mene ministerstva obrany vykonáva inžinierske projekty,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení. Pre agentúru AFP dodala, že zatiaľ nemôže zverejniť totožnosť nebohého zamestnanca, no potvrdila, že išlo o izraelského občana.
Vojnu v Pásme Gazy vyvolal útok Hamasu na Izrael 7. októbra 2023
Vojnu v Pásme Gazy vyvolal útok Hamasu na Izrael 7. októbra 2023. Prímerie nadobudlo platnosť vlani v októbri, no obe strany sa navzájom obviňujú z jeho porušovania. Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré pôsobí pod vedením hnutia Hamas a ktorého údaje považuje Organizácia Spojených národov za spoľahlivé, zabil Izrael od začiatku prímeria najmenej 1027 ľudí. Izraelská armáda zase tvrdí, že za rovnaké obdobie prišla v palestínskej enkláve o päť vojakov.
V rámci pozastavenej druhej fázy plánu prímeria podporovaného USA mal Izrael postupne sťahovať svoje jednotky z Gazy, zatiaľ čo Hamas mal odovzdať svoje zbrane, k čomu však nedošlo, pripomína AFP. Izrael v súčasnosti tvrdí, že kontroluje najmenej 70 percent Pásma Gazy, pričom po prvom dni prímeria kontroloval niečo viac ako polovicu.