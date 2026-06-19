MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj otvorene: Ukrajina chce vstúpiť do EÚ i ukončiť vojnu

KYJEV/BRUSEL - Ukrajina chce ukončiť vojnu pred zimou, ale ak sa tak nestane, bude potrebovať zimný balík pomoci zahŕňajúci plyn, naftu, zariadenie pre energetiku a najmenej 300 rakiet, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj účastníkom summitu Európskej únie v Bruseli. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:00 Najmenej dvaja ľudia boli zabití a ďalší dvaja zranení pri ruských útokoch na Sumskú oblasť na severovýchode Ukrajiny, uviedla dnes ukrajinská polícia. O šiestich ranených po ruskom bombardovaní Charkova informujú miestne úrady.
6:30 Pravnuk sovietskeho vodcu Leonida Brežneva bojoval na strane Ruska vo vojne na Ukrajine a padol do ukrajinského zajatia. Dnes to napísal telegramový kanál Baza. Ukrajinská spravodajská televízia 24 kanal ale na svojich internetových stránkach napísala, že ukrajinská strana túto informáciu oficiálne nepotvrdila.
6:09 Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady jednomyseľne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Podľa portálu Euronews sa týmto krokom zmenší priestor na vetovanie predlžovania sankcií zo strany členských štátov.
6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vo svojom prejave na summite Európskej Únie uviedol, že budúcnosť Európy závisí aj od obrany Ukrajiny, pričom najlepšou zárukou by bolo urýchlené udelenie členstva v EÚ pre Kyjev. Informuje správa agentúry Reuters.
Ukončenie vojny pred zimou
"Samozrejme chceme túto vojnu ukončiť pred zimou, diplomatickou cestou a tlakom na Rusko. Ale chápeme, s kým máme čo do činenia. (Ruský prezident Vladimir) Putin je vojna. Takže ak vojna bude pokračovať, budeme potrebovať zimný balík pomoci. Ten by mal zahŕňať energetický balík – plyn, naftu a potrebné energetické vybavenie – a raketový balík pozostávajúci z najmenej 300 rakiet na zimu. Pripravme sa na to teraz a zároveň čo najviac zosilnime diplomatické úsilie. Potrebujeme konkrétne riešenie, "vyhlásil Zelenskyj v prejave, ktorého časť zverejnil na sociálnej sieti Telegram.
Zelenskyj účastníkom summitu Eú tiež povedal, že o budúcnosti Európy – slobodnej, zjednotenej a žijúcej v mieri – sa teraz rozhoduje pri obrane Ukrajiny, pričom najlepšou zárukou takejto európskej budúcnosti by mohla byť urýchlená cesta Ukrajiny do EÚ. Upozornil tiež, že bezpečnosť Európy závisí od financovania ukrajinskej armády, ktorá dokázala zastaviť ruskú agresiu, a vyzval EÚ a "koalíciu ochotných", aby vyvinuli nástroje, ktoré by toto financovanie zabezpečili. Ukrajina sa za podpory Západu piatym rokom bráni Rusku vo vojne, ktorú vo februári 2022 rozpútal Putin svojím rozkazom na vpád ruských vojsk do susednej krajiny.