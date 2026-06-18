MIMORIADNY ONLINE Rusko v noci zaútočilo na Kyjev balistickými raketami: V Moskve horí rafinéria

KYJEV/MOSKVA - Ruská armáda v noci na štvrtok odpálila niekoľko balistických rakiet na ciele na Ukrajine vrátane hlavného mesta Kyjev, ktorým otriasli explózie, informujú o tom agentúry DPA a AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
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8:05 Rusko pri svojom nočnom útoku na Ukrajinu nasadilo 239 dronov a sedem balistických rakiet Iskander M/S-400, oznámili ukrajinské vzdušné sily na Telegrame. Jednotkám sa podarilo zneškodniť 212 dronov a štyri strely. Zaznamenali tiež dopad dvoch balistických rakiet a 26 dronov či úlomkov.
6:40 Cieľom útokov bola tiež Moskva, v ktorej juhovýchodnej štvrti Kapotnja bola zasiahnutá rafinéria. Uviedol to starosta metropoly Sergej Sobjanin s tým, že bolo zostrelených viac ako 40 dronov smerujúcich na mesto a poškodené nákupné centrum na predmestí Moskvy. Na sieti X už kolujú videá, na ktorých ide vidieť mohutný požiar po explózii, ktorá do vzduchu vymrštila aj strechu zariadenia, a tiež oblaka dymu vychádzajúce z viacerých miest. Po utorku ide o druhý útok na túto rafinériu v jednom týždni.
6:02 Moskva je druhýkrát za týždeň zasiahnutá dronmi, keďže Ukrajina sa bráni Rusku. Videá zverejnené obyvateľmi Moskvy na sociálnych sieťach zachytávajú požiare a výbuchy na viacerých miestach v meste. V noci bol zasiahnutý aj ropný sklad v Rostovskej oblasti.
Ukrajina a Rusko hlásia po vzájomných útokoch štyroch mŕtvych a šesť zranených
Rusko dnes v noci zaútočilo raketami na Kyjev a Poltavu a bezpilotnými lietadlami na mesto Sumy na severovýchode krajiny, kde je jeden mŕtvy. Ruská strana hlási najmenej troch mŕtvych a šesť zranených, napísala agentúra Reuters. Médiá tiež informujú o zásahu železničného mosta na okupovanom Kryme. Správy prichádza niekoľko hodín po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovoril s prezidentmi Francúzska a USA o bližšie neurčených možných zmenách.
Ukrajinské vzdušné sily okolo polnoci oznámili balistickú hrozbu zo severu, zatiaľ čo úrady ohlásili dronovú hrozbu v niekoľkých regiónoch aj odpálenie riadených bômb na Záporoží na juhovýchode krajiny. V severnejšie položenej Poltave bolo šesť výbuchov a na priľahlú oblasť mierili ďalšie rakety.
"Nepriateľ útočí na hlavné mesto balistickými raketami. Zostaňte na bezpečných miestach, kým poplach pred leteckým útokom neskončí!" uviedol skoro ráno na sieti telegram náčelník vojenskej správy metropoly Tymur Tkačenko.
Ruský letecký útok na Kyjev je už druhým v tomto týždni. V pondelok bol ťažko poškodený pravoslávny kláštor Kyjevskopečerská lávra, ktorého oprava môže podľa riaditeľa komplexu trvať dva roky. Útoky si na celej Ukrajine v ten istý deň vyžiadali najmenej 11 životov.
Enerhodar, ktoré leží na juhovýchode Ukrajiny a je pod ruskou kontrolou, po ukrajinských útokoch hlási jedného mŕtveho a štyroch zranených, oznámil starosta mesta Maxim Puchov. Pri útoku ukrajinských dronov v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti zomrel podľa úradníkov jeden muž vo svojom aute av ďalšej pohraničnej Rostovskej oblasti podľa gubernátora Jurija Sljusara prišiel o život jeden človek, boli zranení dvaja ľudia a vypukol požiar v dvoch komerčných objektoch.
V skorých hodinách bol tiež zasiahnutý železničný most pri dedine Rozdolne v severnej časti Krymu, čo je podľa webu Kyiv Independent kľúčová trasa na prepravu vojenskej techniky a paliva k ruským jednotkám na južnom fronte.
Zelenskyj hovoril s Trumpom i Macronom o záveroch summitu G7
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu neskoro večer uviedol, že telefonicky diskutoval o záveroch summitu lídrov krajín G7 so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom i s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Informuje o tom agentúra AFP. Oficiálna časť summitu G7 prebiehala od pondelka do stredy v kúpeľnom meste Évian-les-Bains na brehu Ženevského jazera.
„Práve som hovoril s Donaldom Trumpom a Emmanuelom Macronom. Bol to dôležitý koordinačný telefonát, ktorý môže priniesť značnú zmenu. Zhodnotili sme výsledky našich rokovaní na summite G7,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X bez uvedenia ďalších podrobností.
Lídri krajín G7 sa dohodli na zintenzívnení tlaku na Rusko, aby ukončilo viac ako štyri roky trvajúcu vojnu proti Ukrajine. Trump v tejto súvislosti vyhlásil, že Moskva by mala „uzavrieť dohodu“, a naznačil, že Washington by mohol opätovne zaviesť predtým zrušené sankcie.
Prezident USA Trump predtým oznámil, že na okraj summitu G7 absolvoval rokovania s Volodymyrom Zelenským i šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. „Som vďačný prezidentovi Trumpovi za jeho pozornosť venovanú Ukrajine a za jeho pripravenosť pomôcť priblížiť mier,“ dodal ukrajinský prezident. „Pracujeme na posilnení Ukrajiny, našej spolupráce a diplomatických vyhliadok. Potrebujeme mier. A robíme všetko pre to, aby sme ho priblížili,“ uzavrel v príspevku na X Zelenskyj.