MIMORIADNY ONLINE Rusko čaká ďalší tvrdý úder: Ukrajina dostane väčšiu vojenskú podporu a Moskvu zasiahnu nové sankcie!

KYJEV/ÉVIAN-LES-BAINS - Lídri hospodársky vyspelých krajín skupiny G7 sa na summite vo Francúzsku dohodli na sprísnení sankcií proti Rusku a zvýšení vojenskej podpory Ukrajiny, ktorá sa už piaty rok bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia predstaviteľov Spojených štátov, Nemecka, Británie, Francúzska, Talianska, Japonska a Kanady, ktoré zverejnili v noci na dnes.
Naživo z Ukrajiny
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6:50 V Chmeľnyckej oblasti na západe Ukrajiny sa zrútil ukrajinský taktický bombardér Suchoj Su-24, informovali v utorok vojenskí predstavitelia. Pri nehode zomrel pilot aj navigátor, píše agentúra DPA a web The Kyiv Independent. Ukrajinské vzdušné sily potvrdili, že k incidentu došlo v utorok večer. Žiadne civilné obete hlásené neboli. „Príčina a okolnosti tejto tragédie sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla armáda. V súčasnosti sa na mieste nachádzajú bezpečnostné zložky aj záchranári.
6:48 Ruské útoky na mestá na východe a juhovýchode Ukrajiny si vyžiadali najmenej štyri obete, uviedli v utorok neskoro večer tamojší predstavitelia. Upozornila na to agentúra Reuters. Prokurátori v Doneckej oblasti informovali, že pri dvoch bombových útokoch na mesto Sloviansk zahynuli traja ľudia a piati ďalší utrpeli zranenia. V juhovýchodnom ukrajinskom meste Záporožie zaznamenali vlnu dronových útokov, ktoré si podľa polície vyžiadali jednu obeť a sedem zranených.
Informovali aj o ďalšej energetickej podpore
Vyhlásenie spomína pokrok Ukrajiny na bojisku v posledných mesiacoch a hovorí o novej dynamike. „Aby sme túto novú dynamiku podporili a urýchlili, súhlasíme so zvýšením dodávok prostriedkov protivzdušnej obrany, ďalších systémov a záchytných prostriedkov, ako aj zbraní s dlhým dosahom,“ uvádza sa v texte. Premiéri a prezidenti siedmich svetových ekonomík informovali aj o ďalšej energetickej podpore pre Ukrajinu, aby dokázala zvládnuť nasledujúcu zimu.
„Zaväzujeme sa zvýšiť tlak na ruskú vojnovú ekonomiku. V tejto súvislosti posilníme naše sankcie vrátane opatrení týkajúcich sa ropného a plynárenského sektora,“ uviedli lídri siedmich krajín. Podľa nich je v súčasnosti vhodný čas na prijatie podobných opatrení. Spomenuli pritom predbežnú dohodu Spojených štátov s Iránom, ktorá má opätovne otvoriť Hormuzský prieliv pre lodnú dopravu. Cez prieliv prechádzala až do tohtoročnej americko-izraelskej vojny proti Iránu približne pätina svetových dodávok ropy.
Rusko vojnu nevyhráva, tvrdí Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý tiež pricestoval do Francúzska, v utorok uviedol, že lídri G7 sa zhodli na tom, že Rusko vojnu proti Ukrajine nevyhráva a musí čo najskôr uzavrieť dohodu.
Podľa agentúry Reuters rokovali aj o ďalších sankciách proti Rusku a obranných kapacitách Ukrajiny. Americký prezident Donald Trump, ktorý sa na summite G7 zúčastnil na rokovaní s ukrajinským lídrom, uviedol, že pre uzavretie mierovej dohody urobí všetko, čo bude v jeho silách.
Európski lídri presviedčali Trumpa o tvrdšom postoji
Európski lídri sa podľa Reuters snažili presvedčiť šéfa Bieleho domu, že doterajšie postoje Spojených štátov k možným podmienkam mierovej dohody boli voči Moskve príliš ústretové. Platí to najmä v súčasnosti, keď sa vďaka útokom ukrajinských dronov na ruské územie zlepšila situácia napadnutej krajiny. Agentúra AFP nedávno na základe vlastnej analýzy údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny uviedla, že Ukrajina v máji získala späť približne 282 štvorcových kilometrov územia. Už druhý mesiac po sebe tak zmenšila rozlohu oblastí okupovaných Ruskom.
„Situácia v roku 2026 sa výrazne líši od roku 2025. Ukrajina statočne drží frontovú líniu a únava Ruska je zreteľná,“ uviedla na sociálnej sieti X predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá sa tiež zúčastnila na stretnutí vo Francúzsku. Podľa nej je teraz čas prehĺbiť podporu napadnutej krajiny.
Politico označilo dohodu za nečakanú
Server Politico označil zhodu lídrov v otázke podpory Kyjeva za nečakanú. Vyhlásenie sa objavilo na konci dňa, ktorý sa podľa bruselského portálu niesol v znamení neočakávaného zblíženia Trumpa s ďalšími predstaviteľmi krajín G7.
Trump podľa servera v utorok naznačil, že by sa čoskoro mohla skončiť výnimka, ktorú Spojené štáty zaviedli v súvislosti so zablokovaným Hormuzským prielivom. Tá umožňuje ďalším krajinám nakupovať ruskú ropu, na ktorú sa inak vzťahujú sankcie.
Dohoda vznikla napriek sporom medzi USA a Európou
Lídri dosiahli konsenzus napriek čoraz napätejším vzťahom medzi šéfom Bieleho domu a európskymi krajinami v súvislosti s viacerými otázkami.
Patria medzi ne obchod, NATO, americko-izraelská vojna proti Iránu aj Trumpova snaha prevziať Grónsko, napísala agentúra Kjódó. Politico upozornilo, že americký prezident je vo vyhlásení trikrát spomenutý menom, a to v súvislosti s predbežnou dohodou s Iránom.