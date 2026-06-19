Nečakaný osud Brežnevovho potomka: Na fronte mal padnúť do zajatia

MOSKVA - Pravnuk sovietskeho vodcu Leonida Brežneva bojoval na strane Ruska vo vojne na Ukrajine a padol do ukrajinského zajatia. Dnes to napísal telegramový kanál Baza. Ukrajinská spravodajská televízia 24 kanal ale na svojich internetových stránkach napísala, že ukrajinská strana túto informáciu oficiálne nepotvrdila.
45-ročný Anton Milajev sa do takzvanej špeciálnej vojenskej operácie, ako sa v Rusku oficiálne nazýva invázia na Ukrajinu, zapojil vlani na jeseň a pôsobil u ženistov. Už v novembri s ním ale jeho príbuzní stratili kontakt. Jeho matka Irina Kuznecovová Baze povedala, že po niekoľkých mesiacoch prišla správa, že jej syn je v ukrajinskom zajatí v Chersonskej oblasti.
Baza píše, že Milajev je nevlastným vnukom Galiny Brežnevovej, ktorá ale chlapca vychovávala ako vlastného. Galina Brežnevová bola jedným z dvoch detí Leonida Brežneva. Zomrela v roku 1998. Leonid Brežnev sa narodil v dnešnom Kamjanske v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti. Prvým tajomníkom ÚV Komunistickej strany Sovietskeho zväzu sa stal v októbri 1964 a na čele ZSSR stál 18 rokov. Za jeho vlády napríklad vojská Varšavskej zmluvy v auguste 1968 okupovali Československo.