G7 pritvrdzuje! Na Rusko sa valí nová vlna sankcií, dotknú sa ropy aj plynu

ÉVIAN LES BAINS - Lídri krajín skupiny G7 sa v utorok na summite vo Francúzsku dohodli na zvýšení tlaku na Rusko prostredníctvom uvalenia ďalších sankcií zameraných na ropný a plynárenský sektor. S odvolaním sa na francúzsky diplomatický zdroj o tom informovala agentúra AFP.
„Lídri sa dnes rozhodli zvýšiť tlak na Rusko prostredníctvom sankcií v oblasti plynu a ropy,“ uviedol zdroj po rokovaní na summite G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-les-Bains. Podrobnosti o pripravovaných opatreniach neboli zatiaľ zverejnené. Summit G7 sa koná za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, pričom jednou z jeho hlavných tém je pokračujúca ruská invázia na Ukrajinu a možnosti dosiahnutia mieru.
Britský premiér Keir Starmer pred rokovaním lídrov G7 o vojne na Ukrajine vyhlásil, že Spojené kráľovstvo bude spolu so spojencami naďalej zvyšovať tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina a na okruh jeho spolupracovníkov, „až kým sa ruská vojnová mašinéria nezastaví a na náš kontinent sa nevráti mier“. Podľa britského premiéra by krajiny G7 mali postupovať ešte dôraznejšie, aby zabezpečili, že Ukrajina dosiahne „spravodlivý a trvalý mier, ktorý si zaslúži“.