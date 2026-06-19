Pavel vyslal jasný odkaz: Americkí vojaci musia zostať v Európe

PRAHA - Zotrvanie vojakov Spojených štátov v Európe je zásadné pre obe strany. Uviedol to vo štvrtok český prezident Petr Pavel na oslavách 250. výročia nezávislosti USA v rezidencii amerického veľvyslanca v ČR Nicholasa Merricka, píše správa serveru Novinky.cz.
„Pokračujúca prítomnosť amerických síl v Európe je aj naďalej zásadná ako pre európsku bezpečnosť, tak aj pre záujmy Spojených štátov,“ uviedol Pavel s tým, že zachovanie silných transatlantických väzieb s NATO ako jadra kolektívnej obrany je dôležitejšie než kedykoľvek predtým. „Český nákup lietadiel F-35 ďalej posilní našu schopnosť prispievať ku kolektívnej obrane,“ dodal k objednávke 24 amerických lietadiel za 150 miliárd korún.
Americká vojenská prítomnosť v Európe
Pavel sa tak vyjadril v rovnaký deň, ako americký minister obrany Pete Hegseth oznámil, že Washington počas nasledujúcich šiestich mesiacov preskúma americkú vojenskú prítomnosť v Európe. Hegseth tiež kritizoval nedostatočné obranné výdavky niektorých spojencov. Generálny tajomník NATO Mark Rutte tento týždeň uviedol, že požadované dve percentá HDP na obranu vlani neminuli tri krajiny - Česko, Albánsko a Slovinsko. Pavel v stredu vyhlásil, že vláda ČR robí kroky, aby ešte pred júlovým summitom NATO zvýšila obranné výdavky na požadované dve percentá HDP. Či sa jej to podarí sa údajne uvidí v najbližších týždňoch.
„Strávil som s českou vládou veľa času. Som si naozaj istý, že svoje záväzky dodrží,“ uviedol vo štvrtok americký veľvyslanec v Prahe. „Myslím, že Ankara bude správou o priebežnom pokroku,“ povedal Merrick o prerokúvaní obranných výdavkov jednotlivých členských štátov na nadchádzajúcom aliančnom summite. Merrick sa odmietol vyjadrovať k sporu medzi Pavlom a premiérom Andrejom Babišom ohľadom toho, kto z nich má na summit NATO prísť. Podľa neho totiž ide o vnútornú záležitosť ČR. „Spojené štáty prijmú za partnera akúkoľvek delegáciu, ktorú česká vláda vyšle,“ uzavrel.