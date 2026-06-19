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Kuba v kríze: Premiér predstavil 176 opatrení na záchranu ekonomiky

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

HAVANA - Kubánsky premiér Manuel Marrero vo štvrtok predstavil balík 176 reforiem, ktoré sa zameriavajú na hospodárstvo, s cieľom zachrániť komunistický ostrov pred zhoršením krízy, ku ktorej prispela aj americká blokáda dodávok paliva. Poslanci Národného zhromaždenia návrh prijali, informuje správa agentúry AFP.

Marrero v prejave pred Národným zhromaždením podrobne popísal 176 reforiem, ktoré zahŕňajú bankovníctvo, platy či vlastníctvo podnikov, no aj zahraničné investície a poľnohospodárstvo. Kubánsky ekonóm Daniel Torralbas pôsobiaci v Londýne označil tieto opatrenia za „najpodrobnejší program ekonomických reforiem... od revolúcie z roku 1959“ pod vedením Fidela Castra. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel ešte v stredu zdôraznil potrebu „naliehavých zmien“, ktoré by zabránili hospodárskemu kolapsu.

Hlavné zmeny sa týkajú súkromného sektora

Hlavné zmeny sa týkajú súkromného sektora, pričom sa po prvýkrát povolí existencia súkromných spoločností s viac ako 100 zamestnancami. Kubánci budú zároveň môcť vlastniť viac ako jednu firmu, umožní sa vznik súkromných bánk a tiež zahraničné investovanie do súkromného sektora. Cestovný ruch, poľnohospodárstvo a devízový trh patria medzi ďalšie oblasti, ktoré sa otvoria súkromným investorom, či už kubánskym, alebo zahraničným, uviedol Marrero. Premiér neposkytol časový rámec zavádzania reforiem, no prezident vyzval Komunistickú stranu, aby neodkladala ťažké rozhodnutia. Hoci Havana zvyčajne pripisuje svoje problémy viac ako šesťdesiatročnému obchodnému embargu USA a ich nedávnej blokáde dodávok paliva, Marrero priznal, že existujú aj „prekážky, ktoré nepochádzajú spoza hraníc, ani z blokády“.

Viac o téme: EkonomikaKrízaKubaManuel Marrero
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