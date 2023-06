Trikrát ženatý český herec: Donútila ho vzdať sa detí!

Jiří Voskovec sa narodil 19. júna 1905 v Sázave. Jeho pôvodné meno znie Jiří Wachsmann. V rodine mal aj francúzskych predkov, a tak sa vybral študovať na lýceum v Dijone.

Po návrate do Československa sa angažoval spoločensky a spolu s Janom Werichom odštartoval svoju divadelnú kariéru. Na doskách pražského Osvobozeného divadla reagovali na sociálnu aj politickú situáciu a nevyhli sa, samozrejme, ani kritike fašizmu. Okrem inscenácií sa venovali aj improvizáciám, ktoré mali tiež silný politický podtón.

Pred kamerami sa objavili v komédiách Pudr a benzin, Peníze nebo život, Hej-rup! alebo Svět patří nám.

Galéria fotiek () Jiří Voskovec a Jan Werich

Zdroj: CT

V roku 1938 dvojica spolu s režísérom Jaroslavom Ježkom emigrovala za veľkú mláku. Presadili sa aj na Broadwayi.

Keď sa Werich vrátil do vlasti, Voskovec v USA riešil rozvod so svojou prvou ženou. Potom si vzal divadelníčku Anne Gerlette a zdalo sa, že tentoraz ide o šťastný zväzok. Bohužiaľ, nedarilo sa im mať deti. A tak sa rozhodli adoptovať si dve dievčatká Vicky a Gigi. Ich šťastie však netrvalo dlho, Anne diagnostikovali nádor a v roku 1958 zomrela.

Voskovec zostal sám na deti a celkovo mu samota nevyhovovala. A tak sa oženil aj tretí raz. Po svadbe s herečkou Christine McKeown sa však vzdal svojich dcér. „Ona to chcela,” povedala v dokumente o svojom otcovi Gigi.

Galéria fotiek () Zdroj: ČT

Niektoré zdroje uvádzajú, že Christine mala Voskovca omotaného okolo prsta a manipulovala ním. Okrem toho, že ho donútila "odložiť" dcéry k ich nevlastným starým rodičom, vraj mu narušila aj vzťah s bratom. Po Jiřího smrti sa však o vdovu postarala práve zvrhnutá dcéra.

Voskovec si v USA zahral vo filmoch ako Dvanásť rozhnevaných mužov, The Bravados či Butterfield 8, kde účinkovala aj Elizabeth Taylor. Neskôr sa objavil v thrilleroch The Spy Who Came in from the Cold alebo Bostonský škrtič. Uplatnil sa tiež ako divadelný režisér.

Jiří Voskovec zomrel 1. júla 1981 (niektoré zdroje uvádzajú ako deň úmrtia aj 4. júl) vo veku 76 rokov.