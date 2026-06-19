Pošta prišla s veľkou novinkou: Týka sa legendárneho žltého lístka! Doporučené zásielky dobehli zmeny

BRATISLAVA - Pošta prichádza s veľkou novinkou, ktorá sa týka dobre známych žltých lístkov. Ak si tento doklad nájdete v schránke, nebudete musieť hneď bežať na poštu. Od začiatku júna si zákazníci môžu nechať uloženú doporučenú zásielku bezplatne presmerovať z pošty priamo do BalíkoBOXu a vyzdvihnúť si ju hocikde a hocikedy – 24 hodín denne, 7 dní v týždni, presne tak, ako im to vyhovuje.
Kvôli žltému lístku nebolo nutné chodiť na kamennú pobočku ani doteraz. "Zákazníci už dlhšie radi využívajú služby opakované doručenie na tú istú korešpondenčnú adresu či preposlanie zásielky na inú adresu alebo inú poštu v rámci Slovenska. Tieto obľúbené služby sú od januára tohto roka pre všetkých zákazníkov úplne zadarmo," uviedla pošta.
Teraz však posúvajú komfort ešte o úroveň vyššie. "Vďaka novinke sa už ľudia nemusia limitovať vôbec ničím – dokonca ani opakovaným čakaním na doručovateľa doma. Zásielka ich počká v samoobslužnom boxe, čím sa jej vyzdvihnutie stáva maximálne flexibilným," vysvetlili.
Práve vyzdvihnutie uloženej zásielky, s ktorou doručovateľ adresáta nezastihol doma a odoslanie zásielky patrí podľa pošty k najčastejším dôvodom, prečo ľudia chodia na pobočky. Dnes však vďaka digitalizácii a sieti samoobslužných boxov vybavia obe tieto záležitosti aj bez cestovania na kamennú prevádzku. Táto možnosť sa nevzťahuje iba na doporučené zásielky so službou „do vlastných rúk“ a na zásielky s doručenkou.
„Naším cieľom je transformovať poštu tak, aby sa plne prispôsobila dynamickému životnému tempu ľudí, nie naopak. BalíkoBOXy doteraz slúžili najmä na posielanie a vyzdvihovanie balíkov, no po novom ich ľudia môžu využívať už aj na preberanie klasických doporučených listov, ktoré si od doručovateľa nemohli prevziať doma. Nepopulárny žltý lístok tak prestáva byť limitujúcou službou,“ hovorí generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
Ako to funguje?
Ak doručovateľ adresáta nezastihne doma, zásielku štandardne uloží na jeho dodávacej pošte, kde zostáva 18 kalendárnych dní. Keď zákazník nestíha ísť na pobočku a nemôže čakať doma ani na jej opakované doručenie, cez mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty, na webe v časti sledovanie zásielok, alebo cez zákaznícky servis (0850 122 413; zakaznickyservis@slposta.sk) požiada o jej preposlanie do ním zvoleného BalíkoBOXu (najneskôr 4 dni pred ukončením úložnej lehoty). Služba je bezplatná. Hneď po doručení pošty do boxu dostane zákazník SMS alebo email s PIN kódom a zásielku si vyzdvihne v čase, kedy mu to vyhovuje. Má na to 2 celé dni (deň vloženia zásielky do boxu sa do tejto lehoty nezapočítava).
„Ľudia dnes očakávajú, že služby budú dostupné presne vtedy, keď ich potrebujú. Rozširovanie sietí BalíkoBOXov a zavádzanie nových možností ich využitia je preto prirodzeným krokom k modernejšej a dostupnejšej pošte. Teší ma, že Slovenská pošta prináša riešenia, ktoré zákazníkom šetria čas a zjednodušujú každodenný život,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant strany SMER-SD).
Ľudia novinku využívajú
Už počas prvých dvoch týždňov testovania tejto služby evidovala Slovenská pošta v priemere 13 doporučených zásielok denne, ktoré smerovali do BalíkoBOXov. Rekordom bolo 25 presmerovaní za jediný deň (2. júna). Až 77 % ľudí si nechalo zásielku poslať v rámci svojho mesta, resp. zo „satelitnej“ obce do najbližšieho mesta a opačne. Väčšina z nich si poštu vyzdvihla ešte v ten istý deň, ako doň bola vložená. Až 44 % z doteraz preposlaných zásielok do samoobslužného zariadenia bolo v rámci Bratislavy.
Novinka funguje obojsmerne
Komfortná novinka funguje obojsmerne. Zákazníci môžu cez BalíkoBOX poslať nielen balík, ale i doporučenú zásielku. Stačí podať ju a zaplatiť vopred online - v mobile alebo na webe klient vypíše údaje o balíku či liste, zaplatí poštovné cez platobnú bránu, vytlačí adresný štítok, alebo iba prepíše vygenerovaný kód zásielky na obálku a následne ju už len vloží do schránky BalíkoBOXu. Takto online pripravenú zásielku môže hodiť aj do označenej poštovej schránky alebo sa s ňou môže zastaviť na pošte a poslať ju bez zdržania. Na každej pobočke je miesto vyhradené pre online podané zásielky, kde svoj už zaplatený balík alebo list iba uloží a o ostatné sa postará pošta.