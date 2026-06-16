MOSKVA - Rusko má v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v úmysle otvoriť volebné miestnosti aj v približne v 150 krajinách, uviedla predsedníčka Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Ella Pamfilovová. Píše agentúra TASS.
„V roku 2026 sa plánuje otvoriť viac ako 300 volebných miestností vo viac ako 150 krajinách,“ uviedla Pamfilovová v správe na spoločnom zasadnutí s Výborom Rady federácie pre pravidlá a organizáciu parlamentných činností. Podľa denníka Novaja Gazeta Europe sa voľby majú konať počas troch dní, od 18. do 20. septembra, a rozhodne sa v nich o 450 mandátoch v Štátnej dume, dolnej komore parlamentu Ruskej federácie, ako aj o obsadení približne 23.000 ďalších miestnych a regionálnych politických funkcií.
ÚVK podľa Pamfilovovej pravdepodobne dodatočne preskúma aj otázku hlasovania v zahraničí a požiada ministerstvo zahraničných vecí, aby si od „nepriateľsky naladených“ krajín vyžiadalo záruky na zaistenie bezpečnosti ruských občanov. Počet volebných miestností sa upraví v závislosti od vzťahov s každou krajinou a situácie na jej území. O mandáty sa môže uchádzať 17 politických strán a hnutí, z nich 12 je oslobodených od povinnosti zbierať podpisy, keďže sa už dostali do regionálnych zastupiteľstiev.
Pre administratívne sankcie alebo trestné konania sa o mandát nebude môcť uchádzať niekoľko prominentných predstaviteľov liberálnej strany Jabloko a Komunistickej strany RF. Jabloko je jediný politický subjekt, ktorý otvorene vystupuje proti vojne na Ukrajine, ale bude sa môcť zúčastniť na voľbách.
V októbri ruský ekonomický denník Vedomosti informoval, že Kremeľ stanovil pre ruské regionálne vlády minimálnu kvótu 55 percent hlasov pre vládnucu stranu Jednotné Rusko. Pamfilovová upozornila aj na problémy s internetom a rôznymi formami komunikácie. „Myslím si, že sa netreba sťažovať, pretože si to porovnajme: buď si sa nemohol pripojiť na internet, alebo boli zachránené ľudské životy. Problémy so spojením a internetom budú v záujme zabezpečenia bezpečnosti,“ povedala na tému online hlasovania.