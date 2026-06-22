Jeden z najväčších únikov osobných dát v Británii: Po rokoch sa začal súd

LONDÝN - V pondelok sa v Londýne začalo súdne pojednávanie v prípade kybernetického útoku na prevádzkovateľa verejnej dopravy Transport for London (TfL) v roku 2024, počas ktorého získali kyberzločinci údaje miliónov zákazníkov. Išlo o dovtedy jeden z najväčších únikov osobných dát v Spojenom kráľovstve. Píše správa agentúry AFP.
Obžalovaní Thalha Jubair a Owen Flowers sú vo väzbe od vlaňajšieho septembra. Čelia obžalobe zo sprisahania s cieľom spáchať neoprávnené činy súvisiace s počítačmi, ktoré spôsobili alebo riskovali vážne poškodenie ľudského blaha alebo národnej bezpečnosti. Obaja vinu popierajú.
Očakáva sa, že súdny proces na Korunnom súde vo Woolwichi v juhovýchodnom Londýne bude trvať štyri až šesť týždňov. Podľa obžaloby spoločnosť Transport for London (TfL) sa v období od 29. augusta do 6. septembra 2024 stala obeťou narušenia siete. Útok, ktorý neovplyvnil verejnú dopravu, bol odhalený 1. septembra 2024. Spôsobil však trojmesačné narušenie online služieb TfL, pričom strata dosiahla 39 miliónov libier (asi 45 miliónov eur).
Pôvodne sa predpokladalo, že rozsah úniku bol menší
Hackeri získali prístup k menám, kontaktom a platobným informáciám zákazníkov vrátane ich bankových údajov. Išlo o približne 10 miliónom ľudí, uviedla v marci BBC na základe analýzy informácií od anonymného zdroja, ktorý získal kópiu databázy TfL. Pôvodne sa predpokladalo, že rozsah úniku bol menší.
TfL odbaví denne len v londýnskom metre asi päť miliónov cestujúcich. V septembri 2024 poslala e-mail viac ako siedmim miliónom zákazníkov, „aby ich informovala o incidente“ a oznámila im, že im „mohli byť odcudzené niektoré údaje“.Páchateľom vo februári predĺžili väzbu, keď Jubaira obvinili z vymazania správ, ktoré mal nariadené uchovávať. Odmietol tiež zverejniť prístupové heslá k svojim zariadeniam.Národná kriminálna agentúra (NRA) spája útok s online zločineckou skupinou Scattered Spider, ktorá pravdepodobne stojí aj za kybernetickými útokmi na britské maloobchodné reťazce Marks & Spencer a Co-op.