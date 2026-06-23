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Prípad, kde matka nechala deti napospas osudu! Portugalsko ju odmieta vydať do Francúzska

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(Zdroj: reprofoto x/FranceNews24)
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TASR

LISABON - Portugalské úrady v utorok oznámili, že nevydajú do Francúzska matku podozrivú z opustenia svojich dvoch detí. Možnosť, že by nakoniec mohla čeliť súdnemu procesu vo svojej domovskej krajine, však ponechali otvorenú. Informuje správa agentúry AFP.

Podľa vyhlásenia prokuratúry v južnom meste Évora by mala byť 41-ročná Francúzska Marine R. najprv súdená za opustenie detí v Portugalsku. Až potom ju prípadne vydajú do Francúzska, kde čelí ďalším obvineniam. Odvolací súd v Évore vydal minulý štvrtok podobné rozhodnutie aj v prípade partnera Marine R., 55-ročného Francúza Marca B.. Pár bol obvinený z „ohrozenia alebo opustenia dieťaťa“ a od svojho zadržania minulý mesiac sa nachádzajú obaja vo väzbe.

Po skončení všetkých konaní pred portugalskými súdmi, ktoré môžu zahŕňať aj trest odňatia slobody, by mohli byť obaja vydaní do Francúzska, uviedol pre agentúru AFP justičný zdroj blízky prípadu. Marc B. bol obvinený aj z „ublíženia na zdraví s priťažujúcimi okolnosťami“, ktorého sa mal dopustiť na jednom z dvoch malých chlapcov.

Našiel ich okoloidúci vodič

Synov Marine R. vo veku štyri a päť rokov našiel 19. mája náhodný okoloidúci vodič. Chlapci sedeli a plakali na krajnici hlavnej cesty približne 100 kilometrov južne od Lisabonu. Ich matku a jej partnera zatkli o dva dni neskôr neďaleko mesta Fátima v strednej časti krajiny. Francúzske úrady pátrali po matke a deťoch od 11. mája, keď bolo nahlásené ich zmiznutie v meste Colmar vo východnom Francúzsku.

Viac o téme: DetiFrancúzskoPortugalsko
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