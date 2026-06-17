Rusko je v koncoch: VIDEO Obrovský rad áut čaká na benzín! Čaká sa aj niekoľko hodín

MOSKVA - Nedostatok pohonných hmôt začína byť v Rusku čoraz viditeľnejší. Na jednej z najdôležitejších diaľnic v krajine sa vytvorili kilometrové rady áut a niektorí vodiči čakajú na natankovanie aj niekoľko hodín.
Dlhé rady paralyzovali jednu z hlavných ruských trás
Na diaľnici M11, ktorá spája Moskvu s Petrohradom, sa vytvorili rozsiahle kolóny vozidiel smerujúcich k čerpacím staniciam. Podľa informácií stanice Nexta TV sa rady natiahli tak ďaleko, že zaplnili celý pravý jazdný pruh.
Niektorí motoristi musia podľa dostupných informácií stráviť čakaním na palivo až tri hodiny. Situácia odráža rastúce obavy obyvateľov z možných problémov so zásobovaním benzínom a naftou.
Útoky na rafinérie zasiahli spracovanie ropy
Za zhoršujúcou sa situáciou stoja aj opakované ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Terčom sa v uplynulom období stali viaceré významné rafinérie vrátane závodov v Kujbyševe, Afipskom, Syzrani, Novokujbyševsku či naposledy Moskovského ropného závodu.
Následky sa začínajú prejavovať aj v číslach. Spracovanie ropy v Rusku podľa dostupných údajov kleslo na najnižšiu úroveň za posledných dvadsať rokov.
Moskva zvolala krízový štáb
Ruské ministerstvo energetiky už reagovalo vytvorením krízového štábu. Napriek tomu sa problémy podľa médií ďalej prehlbujú.
Nedostatok pohonných hmôt sa mal v krátkom čase rozšíriť do 25 ruských regiónov a zároveň zasiahnuť aj šesť okupovaných oblastí Ukrajiny. Miestne úrady a prevádzkovatelia čerpacích staníc sa preto snažia zabrániť panickým nákupom.
Čerpacie stanice zavádzajú obmedzenia
Vo viacerých častiach Ruska už motoristi nemôžu tankovať bez obmedzení. Niektoré siete čerpacích staníc, vrátane spoločností Lukoil a Gazprom, stanovili maximálne množstvo paliva, ktoré si môže jeden zákazník kúpiť.
Limity sa podľa regiónu pohybujú približne od 60 do 150 litrov na osobu. Cieľom je zabrániť tomu, aby si jednotlivci vytvárali vlastné zásoby a ešte viac prehlbovali nedostatok.
Krym čelí ešte vážnejším problémom
Najnapätejšia situácia panuje na anektovanom Kryme a v Sevastopole. Podľa dostupných informácií sa tam zásobovanie výrazne skomplikovalo po poškodení logistických trás a dopravných spojení.
Na viacerých miestach bol predaj palív pre civilné obyvateľstvo úplne zastavený. Tam, kde je benzín ešte dostupný, funguje systém prídelov. Obyvatelia si často môžu kúpiť najviac 20 litrov.
Čierny trh rastie, armáda dostáva prednosť
Nedostatok paliva vytvoril priestor aj pre prudký rast cien na neoficiálnom trhu. V niektorých oblastiach Krymu sa benzín podľa médií predáva približne o polovicu drahšie než za oficiálne stanovené ceny.
Problémy hlásia aj súkromní prevádzkovatelia čerpacích staníc. Tí tvrdia, že veľkoobchodní dodávatelia uprednostňujú štátne podniky a armádu, zatiaľ čo menšie firmy zostávajú bez dodávok. Mnohé z nich preto uvažujú o dočasnom zatvorení alebo už svoju prevádzku prerušili.