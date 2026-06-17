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NOVÉ informácie v prípade smrti Marie pri bungee jumpingu: Prvé slová inštruktorov, posledné sekundy pred tragédiou

Mariu zhodili z mosta bez zapnutého lana.
Mariu zhodili z mosta bez zapnutého lana. (Zdroj: X, Instagram)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

RIO DE JANEIRO - To, čo malo byť adrenalínovým zážitkom, sa skončilo smrťou 21-ročnej študentky. Mariu Eduardu Rodriguesovú de Freitasovú zhodili z viac ako 40-metrového mosta bez toho, aby ju pripojili k bezpečnostnému lanu. Vyšetrovanie teraz odhaľuje šokujúce detaily o tom, ako mohlo dôjsť k fatálnemu zlyhaniu.

Osudný skok sledoval aj jej snúbenec

Mladá Brazílčanka sa zúčastnila atrakcie na takzvanom Moste kostlivca (Ponte do Esqueleto) v štáte São Paulo. Počas príprav ju trojica inštruktorov odniesla k okraju mosta a následne ju zhodila do prázdna. Bezpečnostné lano však zostalo ležať na moste.

Maria sa zrútila z výšky približne 40 metrov pred očami svojho snúbenca a ďalších návštevníkov. Celý incident zachytili kamery prítomných svedkov. Podľa New York Post si jeden z nich okamžite uvedomil, čo sa stalo, a zdesene kričal: „Chlapi, lano!“

Pred ňou mala skákať iná žena

Vyšetrovanie odhalilo aj ďalšiu zarážajúcu okolnosť. Podľa New York Post mala pred Mariou absolvovať skok iná žena, ktorá však na poslednú chvíľu spanikárila a odmietla skočiť. Maria sa následne dostala na rad skôr.

Nie je jasné, či práve táto zmena narušila zaužívaný postup organizátorov, no vyšetrovatelia preverujú všetky okolnosti, ktoré mohli prispieť k tragickému zlyhaniu bezpečnostných kontrol.

Inštruktori tvrdia, že si nič nepamätajú

Trojica mužov, ktorí skok organizovali, čelí obvineniu zo zabitia. Ide o Luisa Felipeho Feliciana Egoroffa, Maicona Fernandesa Cintru a Vitora de Freitasa Gonçalvesa.

Počas výsluchov podľa zverejnených záznamov tvrdili, že si nevedia vysvetliť, ako mohlo dôjsť k tomu, že mladú ženu pustili bez istenia.

Jeden z inštruktorov vyhlásil, že po tom, čo ju priviedol k okraju mosta, má v pamäti úplné prázdno. „Potom sa mi to jednoducho vymazalo z hlavy,“ uviedol podľa New York Post.

Ďalší muž vypovedal, že členovia tímu si pri jednotlivých skokoch striedali úlohy a nedokáže pochopiť, v ktorom okamihu si nikto nevšimol chýbajúce lano.

Študentka bola po páde ešte nažive

Napriek obrovskej výške pád okamžite neskončil smrťou. Zdravotná sestra, ktorá sa nachádzala v blízkosti miesta nešťastia, uviedla, že po príchode k zranenej žene ešte komunikovala. Mladá študentka telesnej výchovy však utrpela devastujúce poranenia a krátko nato zomrela.

Záhadne zmizla kamera

Maria mala počas atrakcie na sebe aj akčnú kameru GoPro, za ktorú si podľa médií priplatila.

Práve tá mohla zachytiť posledné sekundy pred tragédiou a objasniť, čo sa na moste odohralo. Kamera však po nehode zmizla.

Jeden z obvinených vyšetrovateľom povedal, že nevie, kde sa zariadenie nachádza. Jeho strata preto patrí medzi ďalšie otázniky celého prípadu.

Pokúsili sa utiecť

Po tragédii polícia zadržala šesť osôb. Troch pracovníkov neskôr prepustili, keďže sa ukázalo, že sa na organizovaní samotného skoku nepodieľali.

Hlavní podozriví však zostali vo väzbe. Podľa miestnych médií sa dvaja z nich po nehode pokúsili z miesta utiecť. Polícia ich vypátrala pomocou vojenského vrtuľníka v zalesnenej oblasti neďaleko mosta.

Súd následne rozhodol, že budú stíhaní vo väzbe, keďže existovala obava z ďalšieho úteku.

Viac o téme: MostLanoBungee jumpingBrazíliaMaria Eduarda Rodriguesová de Freitasová
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