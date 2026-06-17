Po urevanom rozchode bujarý žúr! Bianka a Jovinečko opäť spolu: Čo má TOTO znamenať?

BRATISLAVA - Ešte nedávno plakali pred celým Slovenskom kvôli bolestivému rozchodu, dnes sa zabávajú na jednej párty. Bianka Rumanová a Filip Jovinečko Jovanovič sa opäť objavili bok po boku a bolo poriadne horúco. Fanúšikovia po zverejnení záberov len nechápavo krútia hlavami.
Keď pred viac ako rokom oznámili koniec svojho vzťahu, sledovalo to celé Slovensko. Bianka Rumanová a Filip Jovinečko Jovanovič zverejňovali emotívne videá plné sĺz, fanúšikovia rozoberali každý detail ich rozchodu a internet sa nevedel zmieriť s tým, že jeden z najobľúbenejších influencer párov je minulosťou. Odvtedy sa však veľa zmenilo. Obaja si našli nových partnerov a zdalo sa, že ich spoločná kapitola je definitívne uzavretá. O to väčší rozruch vyvolali zábery, ktoré sa v uplynulých dňoch objavili na sociálnych sieťach.
Bianka totiž zverejnila reels, pri ktorom si mnohí museli video pozrieť hneď niekoľkokrát. „Toto nie je AI,“ odkázala fanúšikom v popise. A niet sa čo čudovať. Na videu totiž predvádza sexi tanečné pohyby po boku Deny Stulíkovej, aktuálnej partnerky svojho exsnúbenca Jovinečka. Dve ženy, ktoré by mnohí automaticky označili za rivalky, sa na záberoch výborne zabávajú, smejú sa a bez zábran spoločne tancujú. A to nie je všetko.
V rovnakom čase sa v pozadí objavili aj ich partneri. Jovinečko si užíval spoločnosť Biankinho súčasného partnera Igora a celá štvorica pôsobila tak uvoľnene, akoby medzi nimi nikdy neprebehol jeden z najsledovanejších rozchodov slovenského internetu. Pod videom sa okamžite rozbehla diskusia. Kým jedni oceňujú, že dospelí ľudia dokážu po rozchode fungovať normálne a bez zbytočných konfliktov, iní priznávajú, že pri pohľade na zábery zostali poriadne zmätení.
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