Nemecký generál Luftwaffe šokoval: Sme pripravení zaútočiť na Rusko! Vložíme do toho všetko

BERLÍN - Nemecko je pripravené reagovať na prípadnú ruskú agresiu bez váhania. Veliteľ Luftwaffe Holger Neumann vyhlásil, že útok na ktoréhokoľvek člena NATO by spustil okamžitú vojenskú odpoveď vrátane rozsiahlych leteckých operácií.
Útok na Estónsko by bol útokom na celé NATO
Veliteľ nemeckého letectva generálporučík Holger Neumann v rozhovore pre britský denník The Telegraph vyslal jeden z najtvrdších odkazov, aké v poslednom období zazneli z úst vysokopostaveného nemeckého vojenského predstaviteľa.
Podľa jeho slov je Aliancia pripravená reagovať okamžite, ešte túto noc, ak by Rusko zaútočilo na niektorú z členských krajín NATO.
„Ak by mi večer oznámili, že Rusko zaútočilo, musíme byť pripravení konať. A pripravení sme,“ uviedol Neumann. Dodal, že útok proti Estónsku by mal rovnaké dôsledky ako útok proti Londýnu, pretože všetci spojenci požívajú rovnaké bezpečnostné záruky.
Každý meter územia bude bránený
Nemecký generál zdôraznil, že medzi členskými štátmi Aliancie neexistujú krajiny prvej a druhej kategórie.
Podľa neho musí byť pre Moskvu jasné, že NATO bude brániť každý centimeter svojho územia bez ohľadu na to, či ide o pobaltské štáty, škandinávsky región alebo západnú Európu.
Neumann odkázal najmä krajinám susediacim s Ruskom, že sa môžu spoľahnúť na plnú podporu spojencov. Nemecko je podľa neho pripravené nasadiť všetky dostupné kapacity.
Generál otvorene hovoril aj o možných cieľoch
V rozhovore zašiel Neumann ďalej než býva u vysokých dôstojníkov zvykom. Naznačil, aké objekty by sa v prípade ozbrojeného konfliktu mohli stať terčom aliančných operácií.
Medzi potenciálnymi cieľmi spomenul ruskú exklávu Kaliningrad, vojenské zariadenia na Kolský polostrov, kde sa nachádza časť ruských jadrových síl, aj aktivity Čiernomorská flotila.
Išlo však o jeho úvahy o možnej vojenskej reakcii v prípade ruskej agresie, nie o oznámenie konkrétnych plánov.
Rusko netreba podceňovať
Hoci šéf Luftwaffe vyjadril dôveru v pripravenosť NATO, zároveň upozornil, že spojenci nesmú podľahnúť pocitu falošnej istoty.
Podľa Neumanna zostáva ruské letectvo nebezpečným protivníkom napriek tomu, že jeho výkon vo vojne proti Ukrajine často zaostával za očakávaniami.
Generál pripomenul, že ruská armáda počas viac než štyroch rokov bojov preukázala schopnosť prispôsobovať taktiku novým podmienkam. NATO preto podľa neho musí rátať s tým, že protivník sa priebežne učí a modernizuje svoje postupy.
Ako príklad uviedol moderné ruské bojové lietadlá vrátane Sukhoi Su-35, Sukhoi Su-57 či Mikoyan MiG-31. Zároveň upozornil na hrozbu riadených striel, balistických rakiet aj hypersonických zbraní.
Luftwaffe výrazne posilňuje svoje sily
Nemecké letectvo v posledných rokoch prechádza rozsiahlym modernizačným programom. V súčasnosti disponuje približne 140 až 150 stíhacími lietadlami Eurofighter Typhoon, pričom desiatky z nich sú pripravené na okamžité nasadenie.
Ide o výrazný rozdiel oproti obdobiu po skončení studenej vojny, keď roky rozpočtových škrtov spôsobili, že bojaschopných zostával len zlomok flotily.
Súčasťou výzbroje je aj približne 80 lietadiel Panavia Tornado. Tie plnia úlohy stíhacích bombardérov a elektronického boja a zároveň zohrávajú úlohu v systéme jadrového zdieľania NATO.
Na scénu prichádzajú americké F-35
Nemecko už rozhodlo o postupnej výmene starnúcich lietadiel Tornado za moderné stroje Lockheed Martin F-35 Lightning II.
Berlín pôvodne objednal 35 kusov, no podľa dostupných informácií sa konečný počet môže zvýšiť až na približne 85 lietadiel. Súčasne pribudnú desiatky nových verzií Eurofighterov vrátane modernizovaných variantov Tranche 4 a Tranche 5.
Pre porovnanie, na vrchole studenej vojny disponovala západonemecká Luftwaffe približne tisíckou vojenských lietadiel a vrtuľníkov, z ktorých 500 až 600 tvorili bojové stroje určené na vzdušné operácie.