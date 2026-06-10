Lukašenko šokoval výrokom: Mimoriadne ostro zaútočil na Rusko!

MINSK - Bieloruský vodca Alexandr Lukašenko vyslal nezvyčajne zmiešaný odkaz. Na jednej strane odmietol predstavu, že by Bielorusi bojovali na Ukrajine za cudzie záujmy, na druhej opätovne zdôraznil vernosť Rusku a pripravenosť postaviť sa na jeho obranu.
Bielorusi podľa neho nemajú zomierať za cudzie záujmy
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko počas sobotňajšieho vystúpenia v meste Grodno, ktoré leží neďaleko poľských hraníc, jednoznačne odmietol možnosť, že by sa bieloruská armáda priamo zapojila do bojov na Ukrajine.
Pred publikom sa pýtal, prečo by mali občania Bieloruska vstupovať do vojny kvôli záujmom iných krajín. Zdôraznil, že nechce, aby sa z Bielorusov stala „potrava pre delá“ na cudzom bojisku.
„Máme ísť bojovať na Ukrajinu kvôli cudzím záujmom? Chceme tam byť len potravou pre delá? Nie, to nechceme,“ vyhlásil.
Jeho slová pôsobili ako nezvyčajne tvrdé vymedzenie sa voči očakávaniam, že Minsk by mohol byť zatiahnutý do vojenských operácií na ukrajinskom území.
O pár chvíľ neskôr prišlo uistenie pre Kremeľ
Krátko po kritických vyjadreniach však Lukašenko svoj tón zmiernil a obrátil pozornosť na vzťahy s Moskvou.
Zdôraznil, že strategické partnerstvo medzi Bieloruskom a Ruskom zostáva pevné a nemení sa ani rozsiahla vojenská spolupráca medzi oboma štátmi. Podľa jeho slov Minsk naďalej považuje Rusko za svojho najbližšieho spojenca.
Zároveň vyhlásil, že ak by si to okolnosti vyžadovali, Bielorusko je pripravené Rusko brániť.
Odkaz aj susedom z NATO a Ukrajine
Počas prejavu sa 71-ročný politik prihovoril aj krajinám, s ktorými má Bielorusko v posledných rokoch napäté vzťahy. Zmierlivejším tónom odkázal obyvateľom Poľska, Litvy aj Ukrajiny, že Minsk nemá záujem o vojenský konflikt. Ako uvádza Kyiv Post, Lukašenko vyhlásil, že Bielorusko nechce s týmito štátmi bojovať.
„Chcem, aby ma počuli Poliaci, Litovci a Ukrajinci. Nechceme s nimi bojovať,“ povedal Lukašenko.
Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď Kyjev opakovane upozorňuje na možné snahy Moskvy vtiahnuť Bielorusko hlbšie do vojny proti Ukrajine.
Spor s ukrajinským veliteľom ešte nedávno zvyšoval napätie
Vzťahy medzi Minskom a Kyjevom sa pritom vyostrili len pred niekoľkými týždňami. Koncom mája sa Lukašenko dostal do ostrej slovnej prestrelky s veliteľom ukrajinských Síl bezpilotných systémov Robertom „Magyarom“ Brovdim.
Ukrajinský dôstojník vtedy varoval, že ukrajinské dronové jednotky majú v rámci odstrašenia pripravený zoznam prvých 500 strategických vojenských cieľov na území Bieloruska.
Lukašenko reagoval rovnako tvrdo. Tvrdil, že bieloruské úrady poznajú presnú polohu „veľmi vážneho“ cieľa v blízkosti hraníc a ukrajinských vojakov označil za nepripravenú „potravu pre delá“.
Snaha o upokojenie situácie
Najnovšie vystúpenie v Grodne preto mnohí vnímajú ako pokus znížiť napätie, ktoré sa v posledných týždňoch medzi Bieloruskom a Ukrajinou stupňovalo.
Lukašenko sa síce opäť prihlásil k strategickému spojenectvu s Ruskom, zároveň však dal najavo, že nechce, aby sa bieloruskí občania stali súčasťou vojny na ukrajinskom území. Práve kombinácia týchto dvoch odkazov patrila k najvýraznejším momentom jeho sobotňajšieho prejavu.