AKTUÁLNE Čelná zrážka kamiónu a auta pri Zvolene: Jedna osoba zomrela! FOTO Autá sú na šrot, cestu uzavreli

(Zdroj: Facebook/Polícia - Banskobystrický kraj)
PODZÁMČOK - Pred obcou Podzámčok vo zvolenskom okrese došlo k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej vyhasol život 66-ročného dôchodcu.
"Podľa predbežných zistení malo dôjsť k čelnej zrážke kamiónu a osobného vozidla. 66 ročný vodič osobného motorového vozidla utrpel pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahol," uviedla polícia.
(Zdroj: Facebook/Polícia - Banskobystrický kraj)
"Cesta 1/66 v smere od Ostrej Lúky na Dobrú Nivu je momentálne neprejazdná, žiadame vodičov, aby boli v tomto úseku trpezliví," dodali.
Presná príčina nehody ako aj jej bližšie okolnosti sú v štádiu šetrenia.
(Zdroj: Facebook/Polícia - Banskobystrický kraj)