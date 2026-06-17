AKTUÁLNE Čelná zrážka kamiónu a auta pri Zvolene: Jedna osoba zomrela! FOTO Autá sú na šrot, cestu uzavreli

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(Zdroj: Facebook/Polícia - Banskobystrický kraj)
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PODZÁMČOK - Pred obcou Podzámčok vo zvolenskom okrese došlo k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej vyhasol život 66-ročného dôchodcu.

"Podľa predbežných zistení malo dôjsť k čelnej zrážke kamiónu a osobného vozidla. 66 ročný vodič osobného motorového vozidla utrpel pri zrážke zranenia, ktorým na mieste podľahol," uviedla polícia. 

AKTUÁLNE Čelná zrážka kamiónu
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Polícia - Banskobystrický kraj)

"Cesta 1/66 v smere od Ostrej Lúky na Dobrú Nivu je momentálne neprejazdná, žiadame vodičov, aby boli v tomto úseku trpezliví," dodali. 

Presná príčina nehody ako aj jej bližšie okolnosti sú v štádiu šetrenia.

AKTUÁLNE Čelná zrážka kamiónu
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Polícia - Banskobystrický kraj)

Viac o téme: NehodaSmrteľná nehodaPodzámčok
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