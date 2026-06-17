Vykurovacia sezóna bola kratšia než predtým, tepla sa spotrebovalo viac

BRATISLAVA - Počas vykurovacej sezóny 2025/2026 sa spotrebovalo viac tepla než v predchádzajúcich rokoch, aj keď sa začala o 11 dní neskôr a skončila sa o 13 dní skôr ako rok predtým. Informovala o tom štátna teplárenská spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH), ktorá svojim odberateľom počas poslednej sezóny dodala takmer 2,2 milióna megawatthodín (MWh) tepla, čo je o 67.000 viac než počas predchádzajúcej.
Vykurovacia sezóna sa začala 24. septembra 2025 v závode MHTH Martin. Do 20. mája ešte prúdili dodávky tepla zo závodov MHTH Bratislava, Trnava, Žilina a Martin. V priemere teplárne dodávali teplo a teplú úžitkovú vodu 226 dní, čo je v porovnaní s predchádzajúcou sezónou o 6 dní kratšie. Priemerná teplota vo vykurovacom období bola 6,46 stupňa Celzia (°C), o takmer 0,4 °C menej ako vlani. Najnižšiu teplotu podnik eviduje v závode MHTH Zvolen, a to takmer mínus 19 °C 9. januára 2026. Počas predchádzajúcej vykurovacej sezóny bola v rovnakom závode nameraná najnižšia teplota mínus 11 °C.
„Po miernejších zimách z predchádzajúcich rokov sme aj túto sezónu zaznamenali relatívne priaznivé klimatické podmienky, čo sa pozitívne prejavilo na spotrebe tepla aj celkovej prevádzkovej stabilite. Zároveň však pokračoval tlak na efektívnosť výroby, optimalizáciu nákladov a flexibilné riadenie energetických zdrojov,“ uviedol generálny riaditeľ MHTH Adrián Jenčo. Z dôvodu nižších reálne vynaložených nákladov na výrobu tepla podnik po zúčtovaní odberateľom vrátil viac ako 9 milióna eur bez DPH. Viac ako 24,8 milióna eur bez DPH predstavovala dotácia podniku pre odberateľov s limitovanou cenou tepla.
Podnik odporúča odberateľom po skončení vykurovacej sezóny nechať termostatické hlavice mierne otvorené, napríklad na stupeň dva alebo tri, čím sa zabráni zaseknutiu ventilu po lete, skontrolovať ventily a radiátory, či niekde nekvapká voda, nie sú škvrny alebo hrdza v okolí spojov, vyčistiť radiátory vlhkou handrou a nahlásiť prípadné problémy správcovi. Vyhláška Ministerstva hospodárstva (MH) SR určuje začiatok vykurovacej sezóny na 1. september a koniec na 31. máj. Zároveň umožňuje podniku prestať dodávať teplo, keď priemerná denná teplota vonku stúpne nad 13 °C aspoň dva dni po sebe a predpoveď počasia nenasvedčuje tomu, že by sa malo ochladiť.