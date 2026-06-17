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Zomrela mama Simony Bubánovej: Známa lekárka sa dožila krásnych 100 rokov!

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(Zdroj: Vlado Anjel)
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BRATISLAVA - Prežíva jednu z najbolestivejších životných chvíľ. Simona Bubánová, manželka speváka a frontmana skupiny Vidiek Janka Kurica, prišla o svoju milovanú mamu.

Vo veku 100 rokov zomrela docentka MUDr. Helena Tauchmannová, PhD., výnimočná lekárka, vedkyňa a jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej rehabilitačnej medicíny. Smutnú správu oznámila samotná Bubánová prostredníctvom sociálnej siete. Zverejnila parte svojej mamy a pridala k nemu jediné slovo, ktoré povedalo všetko: „Maminka“. Nechýbalo ani čierne srdce. Krátky odkaz okamžite vyvolal vlnu sústrastných reakcií od priateľov, známych aj ľudí, ktorí rodinu osobne poznajú.

Simona Bubánová s mamou
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Simona Bubánová s mamou  (Zdroj: FB/Simona Bubánová)

Helena Tauchmannová zomrela 15. júna 2026. Rodina sa s ňou lúči ako s milovanou mamou, starou mamou, prastarou mamou i výnimočnou ženou, ktorá svoj život zasvätila pomoci druhým. Mama Simony Bubánovej bola počas svojej bohatej kariéry považovaná za priekopníčku nových diagnostických a liečebných postupov. Ako jedna z prvých zavádzala do klinickej praxe termografiu a kryoterapiu, publikovala viac ako stovku odborných prác a vychovala celé generácie lekárov. Jej meno je navždy spojené s rozvojom rehabilitačnej medicíny na Slovensku.

Helena Tauchmannová
Zobraziť galériu (11)
Helena Tauchmannová  (Zdroj: FB/Simona Bubánová)

Ešte minulý rok oslávila okrúhle sté narodeniny. Málokto však vtedy tušil, že o niekoľko mesiacov príde posledná rozlúčka s dámou, ktorá zanechala nezmazateľnú stopu nielen v medicíne, ale aj v srdciach svojej rodiny. Simona Bubánová sa k bolestivej strate bližšie nevyjadrila. Jej stručný odkaz však prezradil viac než dlhé vyhlásenia. Odišla žena, ktorú milovala celý život.

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