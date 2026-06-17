Ruská vojnová loď vystrelila pri britskej jachte: Pár opisuje ŠOKUJÚCE chvíle! TOTO sa tam udialo

NEWPORT - Britský pár zažil v Lamanšskom prielive dramatický moment, keď ich jachta Bright Future pri plavbe neďaleko ostrova Wight prišla do blízkosti ruskej vojenskej fregaty Admiral Grigorovič. Ruská posádka následne vystrelila varovné výstrely do jej dráhy.
Dôchodcovský pár Jane (68) a Alan (70) Kelveyovci plávali približne 23 míľ od pobrežia, keď sa k nim priblížila vojenská loď. „(Fregata) dala päť signálnych zvukov, čo znamená ‚vidíte nás?‘“ opísala Jane pre BBC Newsnight. „Okamžite sme otočili o dva stupne doľava, aby videli, že sme urobili úmyselnú zmenu kurzu, a teda, že sme ich zaregistrovali,“ dodáva.
O niekoľko desiatok sekúnd prišla ďalšia séria signálov – a potom výstrely. „O minútu neskôr dali ďalších päť signálov a hneď nato štyri až päť výstrelov z ručných zbraní. Nebolo to mierené na nás, boli to varovné výstrely do vzduchu,“ povedala.
Podľa serveru The Telegraph sa Kelveyovi plavili na jachte z Británie do Francúzska, keď sa južne od ostrova Wight priblížili k ruskej vojnovej lodi. Pár pritom podľa webu uviedol, že bol niekoľko sto metrov ďaleko od fregaty, ktorá s nimi nekomunikovala rádiom, neodpálila svetlice ani nevysielala svoju GPS polohu. Preto najskôr nevedel, že ide o vojnové plavidlo. Plánoval podľa svojich slov preplávať okolo fregaty po jej pravoboku.
Reakcie ruského a britského ministerstva obrany
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jachta sa dostala na „nebezpečný kurz“ a ignorovala pokusy o kontakt. Podľa ministerstva fregata predtým niekoľkokrát skúšala kontaktovať jachtu cez rádio a vypálila varovné svetlice. Dodalo, že námorníci konali „v prísnom súlade s medzinárodnými námornými predpismi“. Britské ministerstvo obrany v tejto súvislosti potvrdilo, že výstrely mali zabrániť možnej kolízii a neboli namierené na plavidlo.
Podľa BBC sa mal malý, bezmotorový čln v hmle neúmyselne priblížiť k ruskej lodi, keďže driftoval a nebol plne manévrovateľný. Na miesto bola vyslaná aj britská hliadková loď HMS Tyne, aby preverila situáciu.
Napriek streľbe Kelveyovci zachovali pokoj. Na otázku, či sa báli, Jane odpovedala s humorom: „Prikrčila som sa a dala si kapucňu cez hlavu, aby ma chránila.“ Jej manžel medzitým pokračoval v riadení jachty. Jane ale tvrdí, že ich jachta Bright Future „rozhodne nebola na kolíznom kurze“. Jej muž označil streľbu za „úplne zbytočnú“.
Ozbrojená sila je krajným riešením pri sebaobrane
James Parkin, bývalý kontraadmirál britského námorníctva, povedal, že použitie ozbrojenej sily je krajným riešením, vyhradeným len na sebaobranu. „Nebolo by pre mňa prekvapením, ak by išlo o nesprávny odhad, nie o úmysel vystreliť na britskú jachtu blízko britských vôd,“ povedal pre BBC.
Incident sa stal len pár dní po tom, čo britskí vojaci zadržali v kanáli ruský tanker z tieňovej flotily. Ministerstvo obrany však zdôrazňuje, že oba prípady spolu nesúvisia. Parkin ale uviedol, že to bola pre Moskvu „obrovská hanba“, keďže „v Lamanšskom prielive je ruská vojnová loď, ktorá tam je práve na to, aby takýmto veciam zabránila“.