71. Folklórny festival Východná: Z dedičstva živé – živý príbeh krajiny a človeka

Prvý júlový víkend bude pod Kriváňom opäť patriť oslave slovenskej kultúry. V dňoch 3. – 5. júla 2026 sa uskutoční v poradí už 71. ročník Folklórneho festivalu Východná. Najstaršie a najrozsiahlejšie podujatie svojho druhu na Slovensku organizuje Národné osvetové centrum v spolupráci s obcou Východná.
Tohtoročný festival prináša leitmotív Z dedičstva živé s podtitulom živý príbeh krajiny a človeka. Tradíciu reflektuje ako živý, dynamický proces, ktorý sa zrodil z pamäti, no reálne existuje len vďaka ľuďom, ktorí ho nesú ďalej. FFV 2026 tak nie je len obyčajným návratom k minulosti. Je predovšetkým výpoveďou o tom, čo z nej zostáva živé dnes, a živým dôkazom, že minulosť stále formuje našu súčasnosť. Program festivalu je vystavaný na dvoch silných dramaturgických líniách – úcte k osobnostiam slovenského folklóru a prezentácii toho najlepšieho zo súčasnej folklórnej scény.
(Zdroj: Matus_Men)
Pocta osobnostiam
Významnou súčasťou festivalu je pripomenutie výrazných tvorivých osobností, ktoré reprezentovali a formovali folklórny život na Slovensku a výrazne zasiahli aj do histórie FFV. Program Po stopách Viliama Jána Grusku vzdáva hold vizionárovi, ktorý zásadne ovplyvnil vizuálnu aj dramaturgickú podobu festivalu a navrhol pôvodný amfiteáter. Diváci budú môcť po desaťročiach opäť zažiť ikonické výjavy z jeho tvorby. Na scénu sa vrátia legendárne diela ako Ornamentníky či obraz Tichej krásy. Úvodný program na Veľkej scéne s názvom Obchôdzky z Liptova bude venovaný výnimočnej speváčke Anne Hulejovej, ktorej tvorba je pevne spätá s hudobným dedičstvom Liptova. V hudobných a spomienkových programoch (Gajdoši, Čalamachoviny) zarezonuje odkaz gajdoša a nositeľa tradícií Ľubomíra Tatarku – Čalamachu.
Účastníci si pamiatku všetkých tvorcov uctia aj počas pietneho stretnutia na symbolickom cintoríne folkloristov.
To najlepšie zo súčasnej scény a rozmanitosť krajiny
Folklórny festival Východná 2026 prinesie výnimočnú prehliadku toho najlepšieho, čo slovenská folklórna scéna ponúka. Na javiskách sa predstavia laureáti celoštátnych súťaží, špičkové folklórne súbory, výrazní sólisti ajnositelia tradícií. Diváci uvidia víťazné choreografie v programe Jazykom tanca, najlepších tanečníkov zo súťažeŠaffova ostroha v bloku V kroku majstrov a mladých hudobných laureátov v programe Re-Generácia. Festival ponúkne aj autorské inscenácie ako Odkazy od FS Váh či pohybovo-hudobné dielo Zdar Boh z baníckeho prostredia.
Kľúčovým momentom bude program Z jednej krajiny – mnohými nárečiami, ktorý ukáže kultúrnu pestrosť slovenských regiónov. Naň nadviaže tanečná inscenácia Chýr letel krajom, mapujúca príbehy slávnych dedinských muzikantov a tanečníkov.
Budúcnosť patrí deťom a živému areálu
Nedeľný program sa zameria na najmladšiu generáciu. Program Nesmrteľná pieseň vzdá hold Helene Jurasovovej a jej celoživotnej práci s deťmi. Festival tak zdôrazní prirodzené odovzdávanie tradícií z generácie na generáciu.Okrem Veľkej scény bude pulzovať život v celom areáli. Malá scéna, Humno a Tancovisko ponúknu komornéprogramy, diskusie s odborníkmi, workshopy a interaktívne tanečné školy, kde sa návštevníci naučia tance z rôznych regiónov.
(Zdroj: archív Folklórneho festivalu Východná)
Programový riaditeľ FF Východná 2026 Pavol Pitoňák o 71. ročníku festivalu
„Tohtoročná Východná je pre nás návratom k podstate folklóru. Nechceli sme robiť len ďalší ročník, ale pomenovať,prečo má tradícia dnes ešte zmysel. Leitmotív Z dedičstva živé hovorí o tom, že folklór nie je minulosť – je to niečo, čosa deje tu a teraz, medzi ľuďmi. Veľmi silným momentom budú programy venované osobnostiam, ktoré formovali festival aj celé folklórne hnutie. Vracajú sa obrazy, ktoré tu desaťročia neboli, a pre mňa osobne je dôležité, aby sme si ich nepripomínali nostalgicky, ale ako niečo, čo má stále živú výpovednú hodnotu. Zároveň sa nám podarilo sústrediť na jednom mieste to najlepšie zo súčasnej folklórnej scény – od špičkových súborov až po mladú generáciu.FFV tak tento rok ukazuje kontinuitu v najčistejšej podobe – od odkazu minulosti až po jeho dnešnú podobu na javisku."
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Stretnime sa vo Východnej – tam, kde folklór žije!
Folklórny festival Východná organizuje Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstvakultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnychpodmienkach. Festival je najstarším a najrozsiahlejším podujatím na Slovensku v oblasti tradičnej kultúry,folklóru a folklorizmu a vrcholnou prehliadkou folklórneho hnutia.
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