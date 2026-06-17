Trump rieši Sýriu aj Rusko: So Šarom hovoril o Hizballáhu, spomína aj Putin a Zelenskyj

ÉVIAN-LES-BAINS - Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že sa so svojim sýrskym náprotivkom Ahmadom Šarom zhováral o možnosti zakročenia Sýrie proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh. V utorok kritizoval Izrael za zabíjanie príliš veľa civilistov v Libanone. Informuje o tom agentúra Reuters.
Šéfa Bieleho domu sa počas summitu G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-les-Bains spýtali, či so Šarom rokoval o Hizballáhu. Trump na otázku prikývol a odpovedal, že áno. Doplnil, že o tom bude hovoriť ešte neskôr. Trump v utorok chválil Šaru a zároveň kritizoval Izrael za jeho taktiku v boji proti Hizballáhu. „Považujem to (Libanon) za malú vojnu, Irán je veľká, ale máme tam ten tŕň, ktorý neustále vystrkuje hlavu, a to je Hizballáh,“ uviedol.
Šara si naopak od Trumpa vyslúžil pochvalu. „Odviedol úžasnú prácu pri dávaní (Sýrie) dokopy. Nie je skaut, ale odviedol úžasnú prácu pri jej dávaní dokopy a je veľmi dobrý s Hizballáhom. Nemá ich rád,“ pokračoval.
Agentúra Reuters v marci informovala, že USA naliehali na Sýriu zvážiť vyslanie svojich síl do východného Libanonu s cieľom pomôcť odzbrojiť Hizballáh. Damask sa zdráha pustiť do takejto misie mimo svojho územia zo strachu, že bude vtiahnutý do vojny na Blízkom východe a podnieti sektárske napätie v Sýrii a Libanone. Šara podľa sýrskych štátnych médií v sobotu vyhlásil, že „fámy o vstupe Sýrie do Libanonu sú úplne neopodstatnené“.
Trump v uplynulých dňoch opakovane vyjadril svoju nespokojnosť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v súvislosti s útokmi v Bejrúte, ktoré podľa neho mohli ohroziť mierovú dohodu s Iránom. Izrael podľa jeho slov bojuje s Hizballáhom už príliš dlho a zabil príliš veľa civilistov. „Nemusíte zakaždým zbúrať bytový dom, keď niekoho hľadáte,“ uviedol Trump. „Pretože v tých bytových domoch býva veľa ľudí a nie všetci sú z Hizballáhu, to vám môžem povedať,“ dodal.
Trump tvrdí, že popri summite G7 viedol dobré rozhovory s Putinom i Zelenským
Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že viedol dobré rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským popri summite skupiny G7 vo Francúzsku. Informuje o tom agentúra Reuters.
Zelenskyj a jeho európski spojenci sa na summite G7 v prímorskom letovisku Evian-les-Bains snažili presvedčiť Trumpa, že sa situácia na bojisku na Ukrajine zlepšila vďaka dronovým útokom, ktoré zasahujú ciele hlboko za hranicami Ruska.
Šéf Bieleho domu sa v rozhovore pre novinárov odmietol vyjadriť k tomu, či nesie Putin podľa jeho názoru väčšiu zodpovednosť za konflikt na Ukrajine ako Zelenskyj. „Nechcem sa k tomu vyjadrovať, pretože sa snažím túto situáciu vyriešiť, a to mi to neuľahčuje,“ vyhlásil. Trump sa takisto odmietol vyjadriť k tomu, či Spojené štáty uvalia na Rusko sankcie. „Zvažujeme to, sledujeme, ako nízko klesne cena ropy a tá naozaj prudko klesá,“ povedal.
Americký líder v utorok vyhlásil, že Spojené štáty budú už čoskoro schopné upustiť od výnimiek zo sankcií na ruskú ropu. Výnimky zmiernili sankcie na ruskú ropu a krajiny ju mohli nakupovať v snahe kontrolovať globálne ceny energie, ktoré prudko vzrástli v dôsledku vojny na Blízkom východe. Opatrenie privítali štáty, ktoré väčšmi zasiahla energetická kríza, no podporovatelia Ukrajiny obvinili Washington, že k Moskve pristupuje zhovievavo napriek rozpútaniu vojny proti Ukrajine, píše agentúra Reuters.