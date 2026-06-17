Macron hodnotí G7 ako úspech: Lídri sa po sporoch dohodli na spoločnom postupe

ÉVIAN-LES-BAINS - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu na záver summitu zoskupenia G7 v kúpeľnom meste Évian-les-Bains označil schôdzku za „okamih jednoty“ po mesiacoch „nezhôd“. Podľa prezidenta viedli zúčastnení lídri úspešné a zmysluplné rokovania, informuje o tom agentúra AFP.
Summit predstavuje úspech po mesiacoch „rozdrobenosti, rozdeľovania a nezhôd“, povedal Macron na tlačovej konferencii. Schôdzka znamenala „chvíľu jednoty, zmysluplnej diskusie a úprimnej spolupráce zúčastnených“.
Lídri G7 riešili vojny a Rusko
Trojdňové stretnutie lídrov Spojeného kráľovstva, Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska a Spojených štátov sa zameralo najmä na dohodu prezidenta Donalda Trumpa o ukončení vojny s Iránom a na snahy vyvinúť tlak na Rusko. Zúčastnil sa na ňom aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Pomoc Ukrajine a tvrdšie sankcie
Lídri sa na summite dohodli na ďalších dodávkach prostriedkov protivzdušnej obrany na Ukrajinu a „zvýšení tlaku na ruskú vojnovú ekonomiku“ prostredníctvom posilnenia sankcií vrátane tých, ktoré obmedzujú príjmy Moskvy z fosílnych palív, uvádza sa vo vyhlásení.
Zoskupenie sa podľa Macrona zhodlo, že Rusko nie je ochotné dosiahnuť mier, pretože Moskva odmietla ponuky Spojených štátov a Európy na začatie rokovaní. Macron privítal „zásadnú zmenu prístupu USA“ k Ukrajine. „Prezident Trump, rovnako ako my všetci, jednoducho konštatoval, že zo strany Ruska dnes neexistuje skutočná ochota rokovať o mieri,“ povedal. Lídri G7 sa dohodli na udelení licencií ukrajinským spoločnostiam na výrobu rakiet s dlhým doletom a systémov protivzdušnej obrany, uviedol diplomatický zdroj.